Kích hoạt dự án 10.000 ha của tập đoàn Sun Group tại núi Tà Kóu 18/06/2026 15:29

(PLO)- Chậm nhất đến ngày 20-11, các thủ tục liên quan đến dự án mà Sun Group dự kiến thuê môi trường rừng tại Tà Kóu phải hoàn thành để ký hợp đồng chính thức.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các xã Hàm Thuận Nam, Tân Thành và Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu liên quan đến tiến độ cho thuê môi trường rừng mà Sun Group dự kiến thực hiện dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu nơi tập đoàn Sun Group dự kiến đầu tư nhiều dự án động lực quan trọng.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất tiến độ thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng phục vụ dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Đây được xem là bước đi quan trọng, mở đường cho hàng loạt dự án quy mô lớn được đề xuất đầu tư tại khu vực phía Nam tỉnh.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan phải bám sát tiến độ đã được xây dựng để triển khai các công việc theo đúng quy định, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện bảng tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến việc cho thuê môi trường rừng. Theo kế hoạch, toàn bộ quy trình lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng phải hoàn thành trước ngày 20-11-2026.

Theo kế hoạch, từ ngày 28-7 đến ngày 20-11-2026, Sở Nông nghiệp Môi trường; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu sẽ lần lượt hoàn tất các thủ tục theo quy định. Sau đó, UBND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý, bảo vệ rừng; phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; tổ chức đánh giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng trước khi tiến tới ký kết hợp đồng chính thức.

Có tổng cộng 8 dự án lớn mà Sun Group dự kiến đầu tư tại Tà Kóu và khu vực lân cận.

Đáng chú ý, đây là dự án thuê môi trường rừng có quy mô lên đến khoảng 10.000 ha mà Tập đoàn Sun Group đề xuất nghiên cứu đầu tư.

Dự án trên không phải là dự án đơn lẻ mà nằm trong bức tranh đầu tư quy mô rất lớn mà Sun Group đang đề xuất tại khu vực Hàm Thuận Nam, Tân Thành và vùng phụ cận.

Bên cạnh dự án thuê môi trường rừng, doanh nghiệp này còn đề xuất hàng loạt dự án gồm Dự án khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị (106 ha); Dự án Khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu (254 ha và tuyến đường kết nối QL1A); Dự án Khu dân cư nông thôn ven biển Tân Thuận (gồm 260 ha và tuyến cáp treo nối từ Bưng Thị đến dự án); Dự án Khu đô thị thị trấn Thuận Nam kết hợp sân golf Tà Cú (5 sân Golf tại địa bàn khoảng 700 ha); Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Tà Kóu - Bưng Thị - khoảng 27,74 ha; Dự án Khu dân cư nông thôn Tân Thuận (khoảng 1.600ha); Dự án Khu dân cư nông thôn ven Sông Phan tại xã Tân Hải (khoảng 289 ha).

Đặc biệt, doanh nghiệp còn đề xuất đầu tư tuyến đường ĐT.712 mới dài hơn 15 km kết nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với tuyến đường ven biển ĐT.719. Đây được xem là mắt xích giao thông quan trọng giúp kết nối khu vực núi Tà Kóu, suối khoáng nóng Bưng Thị với dải ven biển Tân Thuận và các trung tâm du lịch trong tương lai.

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 49m trên núi Tà Kóu.

Nếu được triển khai đồng bộ, chuỗi dự án này không chỉ tạo nên hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, đô thị và dịch vụ quy mô lớn mà còn có thể hình thành một cực tăng trưởng mới, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố rừng, biển, khoáng nóng và hạ tầng giao thông chiến lược.

Trong số các dự án trên, Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị được xem là dự án động lực với quy mô khoảng 105 ha và tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỉ đồng.

Đầu tháng 6-2026, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 65 ha rừng sang mục đích khác để phục vụ triển khai dự án này.