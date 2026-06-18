Khai mạc triển lãm ngành Công nghiệp dịch vụ Ô tô Việt Nam 18/06/2026 15:36

(PLO)-Theo đại diện Bộ Công Thương, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe năng lượng mới, đặc biệt là xe điện và xe hybrid.

Ngày 18-6, tại TP.HCM diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ngành Công nghiệp dịch vụ Ô tô Việt Nam năm 2026 (Automechanika Ho Chi Minh City 2026). Đây là một trong những sự kiện thương mại chuyên ngành ô tô và công nghiệp hỗ trợ có quy mô hàng đầu khu vực.

Theo ban tổ chức, phiên bản 2026 phản ánh sự phát triển của ngành bằng cách giới thiệu các thương hiệu hàng đầu, các nhà tiên phong sản xuất xe điện trong nước. Triển lãm cũng mang đến các giải pháp thiết thực, công nghệ tiên tiến cùng dịch vụ trọn gói.

Tại Automechanika Ho Chi Minh City 2026 hơn 400 doanh nghiệp đến từ hơn 17 quốc gia và vùng lãnh thổ giới thiệu những công nghệ tiên tiến, giải pháp hiện đại và các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực ô tô. Các lĩnh vực trưng bày trải dài từ sản xuất, phụ tùng, điện tử, sửa chữa đến các giải pháp kết nối và phương tiện thông minh.

Khách hàng tham quan tại triển lãm.

Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung- miền Nam cho biết, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Ngành có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe năng lượng mới, đặc biệt là xe điện và xe hybrid.

Sự phát triển này tạo động lực tăng trưởng cho thị trường trong nước. Đồng thời, xu hướng này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hậu mãi và đổi mới công nghệ.

Trong bối cảnh đó, Automechanika Ho Chi Minh City 2026 là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối đối tác. Các hội nghị chuyên đề tại đây sẽ góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành ô tô Việt Nam.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Triển lãm năm nay sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”.

Đại diện ban tổ chức, bà Fiona Chiew, Tổng Giám Đốc Messe Frankfurt (HK) Ltd cho biết, sự chuyển đổi sang xe điện và xe hybrid đang thúc đẩy thay đổi ngành ô tô Việt Nam. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất nội địa và quốc tế cũng đang tạo nên sự ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước.

Triển lãm Automechanika Ho Chi Minh City 2026 sẽ là nền tảng cho các doanh nghiệp kết nối với các công nghệ và dịch vụ định hình nên sự chuyển đổi này. Sự kiện cũng đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của ngành xe điện, tác động rộng trên khắp chuỗi giá trị ngành công nghiệp dịch vụ ô tô.