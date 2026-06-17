TP Đồng Nai: Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh… nợ hơn 6.500 tỉ đồng thuế 17/06/2026 18:12

(PLO) - Tổng số tiền nợ thuế của tổ chức, doanh nghiệp; Hộ, cá nhân kinh doanh; tiền sử dụng đất ... hơn 6.500 tỉ đồng, chiếm 79% trên tổng số tiền thuế nợ toàn TP.

Ngày 17- 6, UBND TP Đồng Nai có văn bản gửi Thuế TP, UBND các xã, phường về việc phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu nợ thuế trên địa bàn.

Theo UBND TP Đồng Nai, thời gian qua, tình trạng người nộp thuế chậm nộp, nợ đọng thuế kéo dài vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền nợ thuế tại các xã, phường đến ngày 30- 4 trên địa bàn TP là hơn 6.500 tỉ đồng, chiếm 79% trên tổng số tiền thuế nợ toàn TP.

Trong đó, nợ thuế của tổ chức, doanh nghiệp là hơn 2.700 tỉ đồng, nợ thuế của Hộ, cá nhân kinh doanh gần 1.500 tỉ đồng, nợ tiền sử dụng đất gần 2.000 tỉ đồng và nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hơn 340 tỉ đồng.

Cục Thuế TP Đồng Nai.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đôn đốc và thu hồi nợ thuế, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với các Thuế cơ sở để thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công tác quản lý thu nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế.

Đối với các khoản nợ thuế mà người nộp thuế đã bỏ địa chỉ kinh doanh, các địa phương phối hợp với cơ quan thuế xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định của pháp luật về thuế. Công khai danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên cổng thông tin điện tử của UBND xã, phường...

Đối với khoản nợ thuế của tổ chức, doanh nghiệp thì UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cơ quan thuế trong việc xác minh thông tin người nộp thuế để phục vụ cho công tác cưỡng chế nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh.

Khoản nợ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cán bộ địa phương phối hợp với Thuế cơ sở rà soát cụ thể từng Hộ, cá nhân kinh doanh còn nợ thuế, đôn đốc thu nợ thuế.

Đối với khoản nợ tiền sử dụng đất lãnh đạo UBND xã, phường chỉ đạo Địa chính xã, phường; Văn phòng Đăng ký Đất đai phối hợp với Thuế cơ sở rà soát người nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp vẫn không chấp hành thì thực hiện thu hồi hoặc tham mưu thu hồi quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất...