Từ hôm nay, đổi điện thoại phải xác thực khuôn mặt, hàng triệu thuê bao bị khóa 1 chiều 15/06/2026 14:18

(PLO)- Từ ngày 15-6, hàng triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định đã bị các nhà mạng tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Từ 0 giờ ngày 15-6, các nhà mạng bắt đầu triển khai việc tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều đối với các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo thông báo từ Viettel Telecom, hệ thống của nhà mạng này đã thực hiện khóa SIM một chiều đối với toàn bộ thuê bao chưa hoàn thành xác thực thông tin theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Theo thống kê, có hơn 5 triệu thuê bao Viettel bị chặn chiều gọi đi và nhắn tin.

Viettel cho biết các thuê bao bị khóa một chiều vẫn có thể khôi phục dịch vụ ngay sau khi hoàn tất xác thực thông tin. Khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua các ứng dụng My Viettel, Viettel Money và VNeID hoặc đến hơn 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc, gồm các cửa hàng Viettel, Viettel Store, điểm ủy quyền, điểm bán và các chuỗi cửa hàng đối tác.

Nhà mạng VinaPhone hỗ trợ khách hàng xác thực tại điểm giao dịch. Ảnh: VNP.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc khách hàng gặp khó khăn trong việc đi lại, Viettel tiếp tục duy trì dịch vụ hỗ trợ xác thực tận nhà. Khách hàng chỉ cần gọi tổng đài 18008098, bấm phím 0, nhân viên Viettel sẽ đến tận nơi để hỗ trợ.

Trong khi đó, VinaPhone cho biết từ 9 giờ sáng ngày 15-6, nhà mạng này cũng bắt đầu tạm dừng cung cấp chiều gọi đi và nhắn tin SMS đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Các thuê bao VinaPhone bị khóa một chiều vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Khách hàng có thể thực hiện xác thực qua ứng dụng My VNPT, ứng dụng VNeID (đối với người đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2) hoặc đến các điểm giao dịch VinaPhone, VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ.

Theo lộ trình, sau khi bị khóa một chiều, người dùng có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời hạn này vẫn chưa hoàn thành, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ và thu hồi số thuê bao theo quy định.

Liên quan đến quy định xác thực thuê bao, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết từ ngày 15-6, các thuê bao di động khi thay đổi thiết bị đầu cuối, lắp SIM sang một điện thoại khác bắt buộc phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt trong thời gian tối đa 2 giờ.

Nếu không hoàn tất việc xác thực trong thời hạn quy định, thuê bao có thể bị tạm dừng chiều gọi đi, nhắn tin và có thể bị ngừng cung cấp dịch vụ nếu tiếp tục không thực hiện xác thực theo lộ trình.