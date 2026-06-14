Số lượng mã hàng nông sản, ẩm thực Việt vào siêu thị Nhật Bản tăng gấp đôi 14/06/2026 19:59

(PLO)- Số lượng mã hàng (SKU) mới của Việt Nam được đưa vào hệ thống siêu thị AEON trong năm nay tăng gấp đôi so với các kỳ trước.

Đây là thông tin được đưa ra tại Tuần lễ hàng Việt Nam 2026 do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn AEON tổ chức. Tuần lễ diễn ra đồng thời tại hệ thống AEON ở Nhật Bản, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc và Campuchia. Riêng tại Nhật Bản, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến 14-6 tại gần 400 cửa hàng và siêu thị AEON.

Cơm tấm, phở, chè Việt Nam... chinh phục người dùng Nhật Bản

Theo đại diện AEON Việt Nam, trong khuôn khổ của Tuần lễ hàng Việt 2026, chương trình đã mang đến cho khách hàng Nhật Bản những sản phẩm Việt Nam chất lượng, không gian văn hóa đậm bản sắc cùng những món ngon đặc trưng của Việt Nam.

Đơn cử, các món ăn chế biến tại chỗ hoặc chế biến sẵn như gỏi cuốn, gỏi gà, bún trộn, phở trộn và các loại gia vị như ngò rí, bạc hà, bánh mì kẹp, gà nướng cay kiểu Việt Nam, thịt heo nướng BBQ thái lát dùng với cơm tấm, bánh xèo, phở, chè, đồ nướng… đã thu hút lượng lớn người tiêu dùng Nhật Bản.

Với nhóm hàng đồ khô, các sản phẩm mì tôm Hảo Hảo, phở, mì cay ăn liền Topvalu và bánh tráng đang được người tiêu dùng Nhật đón nhận tích cực, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam tại thị trường này.

Đối với ngành hàng nông sản, nhiều loại trái cây đặc trưng của Việt Nam đã được giới thiệu như vải thiều tươi từ miền Bắc, thanh long ruột đỏ và ruột trắng, long nhãn, dừa tươi; đặc biệt là chuối trồng trên vùng cao lần đầu tiên ra mắt với thương hiệu Topvalu.

Vải thiều Việt Nam bán tại siêu thị Nhật Bản. Ảnh: BTC

Nhiều trái cây Việt Nam được bày bán tại siêu thị ở Nhật Bản. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, các món tráng miệng và sản phẩm bơ sữa cũng góp mặt trong tuần lễ với các sản phẩm như bánh flan, thạch cà phê Việt Nam, chè và bánh su kem. Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu bia Sài Gòn nhập khẩu trực tiếp cùng bia thủ công Isekado được phát triển từ nguyên liệu bản địa Việt Nam.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, các sản phẩm hoa tươi Việt Nam, nổi bật là hoa cúc, tiếp tục được đẩy mạnh phân phối tại thị trường Nhật Bản. Trong đó có nhiều giống hoa mới cao cấp như cúc Rossi, cúc Anastasia lần đầu được giới thiệu đến người dùng Nhật Bản.

Cũng theo ban tổ chức, ngoài nhóm thực phẩm, tại Tuần lễ, các sản phẩm thủ công như hàng thêu, túi đan lát và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác cũng được giới thiệu, góp phần thể hiện tinh hoa trong văn hóa và đời sống của người Việt.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, Tuần lễ hàng Việt Nam 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và workshop dành cho mọi lứa tuổi.

Khách tham quan có thể chụp ảnh tại khu vực check-in được trang trí với đèn lồng và hương nhang mang đậm dấu ấn địa phương. Bên cạnh đó, khách có thể tham gia workshop thủ công làm quạt Mandala và đèn lồng giấy kiểu Việt Nam, đồng thời thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật như hòa tấu đàn T'rưng, múa truyền thống, biểu diễn võ thuật Vovinam, múa lân và trình diễn áo dài.

Đồng hành kết nối hàng Việt vào thị trường Nhật Bản

Đại diện Tập đoàn AEON, bà Mitsuko Tsuchiya, Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành Tập đoàn AEON nhấn mạnh năm 2026 là một cột mốc đầy ý nghĩa khi đánh dấu lần thứ 10 đơn vị này tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại các cửa hàng, siêu thị AEON trên toàn Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải nét quyến rũ của Việt Nam đến nhiều khách hàng Nhật Bản hơn cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản", bà Mitsuko Tsuchiya nói.

Tại thị trường trong nước, AEON Việt Nam cũng thông tin sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp địa phương để thúc đẩy kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất thông qua các chương trình đào tạo nhà cung cấp, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại do Sở Công Thương các tỉnh thành tổ chức.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhìn nhận doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực chuyển đổi theo hướng phát triển xanh, sạch và bền vững, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường Nhật Bản.

Bộ Công Thương mong muốn tuần hàng Việt sẽ trở thành sự kiện được đón chờ hàng năm. Ảnh: BTC

"Bộ Công Thương luôn trân trọng sự đồng hành của Tập đoàn AEON đã góp phần quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tại Nhật Bản - một thị trường nổi tiếng với những yêu cầu cao về chất lượng, sự tinh tế và an toàn thực phẩm. Chúng tôi mong rằng tuần hàng Việt Nam sẽ trở thành sự kiện được người tiêu dùng ở trên khắp thế giới chờ đón hằng năm", Thứ trưởng Thắng chia sẻ.