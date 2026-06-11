Giúp người Hàn Quốc, Nhật Bản... thanh toán tại Việt Nam giống như ở quê nhà 11/06/2026 07:02

(PLO)- Sau Thái Lan, Lào và Campuchia, hành trình thanh toán xuyên biên giới tiếp tục mở rộng với Trung Quốc, Hàn Quốc. Qua đó đem lại trải nghiệm thanh toán khi mua sắm, ăn uống... của du khách trở nên tiện lợi như ở nhà.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty NAPAS cho biết: Khi khách quốc tế đến Việt Nam du lịch và thực hiện các giao dịch thanh toán thì họ phải đổi sang tiền lẻ, tiền mặt để thực hiện chi tiêu. Điều này là trải nghiệm chưa thực sự thuận tiện đối với du khách quốc tế, trong khi thanh toán bằng thẻ lại khiến người bán chịu chi phí khá lớn.

"Vì vậy, thanh toán số và thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thói quen chi tiêu, nâng trải nghiệm của du khách và góp phần gia tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam", ông Hùng nhấn mạnh.

Du khách quét mã VietQR Global và thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng ngân hàng của quốc gia mình. Ảnh: T.L

Xuất hiện mảnh ghép còn thiếu của ngành du lịch Việt

Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Bốn tháng đầu năm, cả nước đã đón gần 8,8 triệu lượt, hoàn thành 35% kế hoạch và lần đầu tiên ghi nhận bốn tháng liên tiếp vượt mốc 2 triệu lượt/tháng.

Tăng trưởng đó đặt ra yêu cầu thực tế là làm sao để dòng khách ấy chi tiêu dễ dàng ở mọi điểm chạm, từ hàng quán nhỏ ngoài trung tâm cho đến giỏ hàng trên một website thương mại điện tử.

Trước xu hướng này, các ngân hàng trong nước, trung gian thanh toán đã nhanh chóng triển khai và mở rộng các giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới.

Mới đây, Payoo đã tích hợp giải pháp VietQRGlobal do NAPAS triển khai lên hệ thống máy POS, cho phép du khách quốc tế thanh toán xuyên biên giới bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của nước họ mà không cần đổi tiền mặt hay sử dụng thẻ vật lý.

Tương tự MoMo đang mở rộng các giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong du lịch, học tập, lao động và giao thương quốc tế thông qua các giải pháp số có chi phí thấp và dễ triển khai.

Trước đó, Vietcombank đã hợp tác với ví điện tử Alipay+ để triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, cho phép khách hàng sử dụng ứng dụng VCB Digibank để thanh toán tại nước ngoài một cách thuận tiện. Lần đầu tiên, người dùng tại Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng nội địa để quét mã QR thanh toán tại hơn 50 quốc gia, bao gồm các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… và nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Mỹ.

Hay như BIDV cũng đã triển khai dịch vụ VietQR Pay cho phép khách quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc thanh toán trực tiếp tại Việt Nam thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa của họ, đồng thời mở rộng kết nối với các thị trường trong khu vực…

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám Đốc Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt (Payoo) cho biết: Trước đây, rào cản lớn nhất với doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh là việc tiếp cận hạ tầng thanh toán quốc tế. Khi quy mô còn nhỏ và lượng giao dịch chưa đủ lớn, các đơn vị này khó đáp ứng yêu cầu về hồ sơ và uy tín tín dụng mà ngân hàng đặt ra để được cấp phát máy POS.

VietQRGlobal thay đổi cách tiếp cận đó bằng mô hình triển khai đơn giản và chi phí thấp. Chỉ cần một ứng dụng trên điện thoại hoặc mã QR đặt tại quầy, cửa hàng đã có thể chấp nhận thanh toán quốc tế mà các thủ tục không hề phức tạp, quy trình kích hoạt được hoàn tất ngay trong ngày.

“Lợi ích trải đều ở cả hai phía. Về phía du khách, đặc biệt là khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, giao dịch tại Việt Nam không khác gì một lần mua hàng tại quê nhà: họ dùng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa, giao dịch hiển thị bằng đồng nội tệ trên thiết bị cá nhân, kèm xác thực sinh trắc học hoặc Smart OTP.

Về phía doanh nghiệp, toàn bộ quy trình đối soát và quy đổi tỉ giá được tự động hóa, cửa hàng nhận tiền VNĐ chuyển thẳng về tài khoản với tỉ giá minh bạch, không phải xử lý ngoại tệ thủ công, giảm đáng kể thao tác xử lý tiền mặt tại điểm bán”, ông Lĩnh nói.

Hạ tầng thanh toán số giúp các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận khách quốc tế thuận tiện hơn.

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QR xuyên biên giới phủ sóng, bài toán niềm tin càng cấp thiết

Đề cập đến yêu cầu phát triển thanh toán số bền vững, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho rằng: Trong nền kinh tế số, niềm tin là hạ tầng vô hình nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi người dân sẽ không sử dụng thanh toán số nếu không cảm thấy an toàn, trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao và deepfake ngày càng tinh vi.

"Thanh toán thông minh chỉ có thể phát triển bền vững khi người dân và doanh nghiệp tin tưởng, tổ chức cung ứng dịch vụ có trách nhiệm và cơ quan quản lý có đủ năng lực giám sát rủi ro, thanh toán thông minh phải phục vụ thực chất cho người dân và doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tuấn, thanh toán đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các quốc gia không chỉ cạnh tranh bằng hàng hóa mà còn bằng khả năng kết nối dòng tiền, dữ liệu và dịch vụ. Hệ thống thanh toán không chỉ cần tăng số lượng giao dịch mà còn phải giảm chi phí xã hội, nâng cao minh bạch, mở rộng tiếp cận tài chính và hỗ trợ phát triển kinh tế số.

Đồng quan điểm ông Lĩnh cho biết thêm: Thanh toán số tại Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng rất nhanh, với sự mở rộng liên tục cả về công nghệ lẫn khả năng kết nối. Hệ sinh thái thanh toán số của Việt Nam đã đi qua nhiều bước tiến rõ rệt, từ VietQR cho giao dịch nội địa, cho đến VietQR Pay, và gần đây nhất là VietQRGlobal.

Cùng với đó, mạng lưới kết nối quốc tế liên tục được mở rộng, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, đến lộ trình tiếp theo gồm Singapore, Malaysia, Nhật Bản và nhiều thị trường khác. Đây là minh chứng cho cả tiềm năng lẫn đà phát triển của hệ thống thanh toán Việt Nam.