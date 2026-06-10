So với thời điểm tháng 3, giá vàng miếng đã “bốc hơi” 51 triệu/lượng 10/06/2026 15:33

(PLO)- Giá vàng trong nước 'rơi' nhanh hơn thế giới, cuốn bay thành quả tích lũy trong suốt 8 tháng và thu hẹp mạnh chênh lệch xuống mức thấp hiếm thấy, song nhu cầu mua vẫn èo uột.

Chuỗi lao dốc của giá vàng trong nước vẫn chưa cho thấy điểm dừng, thậm chí đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn cả đà giảm của giá vàng thế giới. Diễn biến này kéo mức chênh lệch giữa hai thị trường co hẹp về vùng thấp nhất trong nhiều tháng, phản ánh sự điều chỉnh mạnh của thị trường nội địa.

Giá vàng rơi nhanh

Ngày 10-6, giá vàng tại SJC tiếp tục giảm sâu thêm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước, đưa giá mua bán xuống còn 135 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn 24K doanh nghiệp này giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm qua, xuống còn 136,1 - 141,1 triệu đồng/lượng.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, thị trường vàng trong nước đã có 8 phiên giảm giá và một phiên đi ngang, đồng nghĩa xóa sạch thành quả của vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đã tăng tích lũy suốt 8 tháng trước đó.

Đà rơi thẳng đứng này khiến tâm lý nhà đầu tư đảo chiều đột ngột, từ kỳ vọng sang choáng váng. Một kênh đầu tư từng dẫn đầu về tỷ suất sinh lời trong năm 2025 và kéo dài đến đầu tháng 3-2026, nay lại trở thành tài sản có tốc độ mất giá nhanh nhất trên thị trường.

Giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất trong 8 tháng trở lại đây. Ảnh: T.L

So với vùng đỉnh lịch sử thiết lập vào đầu tháng 3 ở mức khoảng 191 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC hiện đã “bốc hơi” tới 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm gần 27% chỉ trong hơn 3 tháng trở lại đây. Mức điều chỉnh sâu trong thời gian ngắn không chỉ xóa sổ thành quả đầu tư mà còn đẩy nhiều nhà đầu tư vào trạng thái thua lỗ nặng nếu sử dụng đòn bẩy hoặc mua đuổi ở vùng giá cao.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng đang chạm đáy 7 tháng khi dao động ở quanh vùng 4.200 USD/ounce, thấp hơn phiên gần nhất khoảng 54 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 134 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Dù điều chỉnh cùng chiều với giá vàng thế giới, song tốc độ “rơi” quá nhanh khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước từ chỗ đắt hơn khoảng 30 triệu đồng mỗi lượng trong tháng 3 thì đến nay rút ngắn xuống còn 6 triệu đồng mỗi lượng.

Vì sao giá vàng nội hạ nhiệt nhanh hơn vàng ngoại?

Lý giải về việc này, TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế cho biết: Nguyên nhân cốt lõi là giá vàng trong nước giảm mạnh hơn đáng kể so với thế giới. Trước đó, thị trường đã trải qua giai đoạn tăng nóng do đầu cơ và nguồn cung hạn chế, đẩy giá lên mức cao bất thường. Khi yếu tố tâm lý hạ nhiệt, phần tăng mang tính đầu cơ buộc phải điều chỉnh, kéo giá quay về gần hơn với giá trị quốc tế.

Thứ hai, các biện pháp điều hành quyết liệt của cơ quan quản lý đã làm giảm kỳ vọng đầu cơ vào việc giá vàng trong nước sẽ tiếp tục tách xa giá thế giới như giai đoạn trước.

Thứ ba, diễn biến tỉ giá thời gian gần đây tương đối ổn định cũng góp phần thu hẹp khoảng cách. Khi tỉ giá USD/VND không biến động quá mạnh, chi phí quy đổi vàng thế giới sang giá trong nước không tăng đột biến, qua đó làm giảm áp lực duy trì mức chênh lệch cao như trước đây.

Vài tháng trước, nguồn cung vàng trên thị trường trong nước khan hiếm đến mức khách hàng phải tranh nhau mua 1 phân vàng, nay số lượng đã được mở rộng hơn. Ảnh: T.L

“Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể. Sau các nhịp điều chỉnh mạnh, chiến lược “mua bằng mọi giá” dần bị thay thế bằng sự thận trọng. Dòng tiền đầu cơ vì thế có xu hướng rời khỏi vàng, dịch chuyển sang các kênh khác, khiến nhu cầu suy giảm và kéo giá trong nước tiến sát hơn với thế giới.

Ở góc độ vĩ mô, việc chênh lệch giảm từ khoảng 30 triệu đồng xuống còn 5–6 triệu đồng/lượng là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường vàng đang vận động theo hướng lành mạnh và minh bạch hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, mức chênh lệch 0 đồng gần như khó xảy ra do Việt Nam vẫn áp dụng cơ chế quản lý đặc thù đối với thị trường vàng miếng, đồng thời còn tồn tại các chi phí nhập khẩu, lưu thông, dự trữ, bảo hiểm, tỉ giá và yếu tố cung cầu nội địa. Ngay tại nhiều quốc gia có thị trường vàng phát triển, giá bán lẻ vàng vật chất cũng thường cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi.

Nếu các giải pháp sửa đổi cơ chế quản lý vàng được triển khai hiệu quả, nguồn cung được cải thiện và thị trường vận hành minh bạch hơn, tôi cho rằng mức chênh lệch hợp lý trong dài hạn có thể dao động khoảng 2–4 triệu đồng/lượng. Đây là vùng phản ánh tương đối đầy đủ các chi phí thị trường nhưng không tạo ra động cơ đầu cơ quá lớn”, TS Nhân nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy CEO Khoa tài chính - ngân hàng (Đại học nguyễn trãi -NTU) cho biết thêm: Trước hết, cần thấy rằng việc khoảng cách giữa hai thị trường liên tục thu hẹp xuất phát từ nhiều yếu tố đồng thời. Trong giai đoạn tăng nóng trước đây, giá vàng trong nước đã tăng nhanh hơn đáng kể so với giá vàng thế giới. Khi tâm lý kỳ vọng tăng giá ở mức cao, thị trường thường xuất hiện những giai đoạn mà giá nội địa đi trước các yếu tố nền tảng. Tuy nhiên, khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, phần tăng thêm này cũng chính là phần được điều chỉnh mạnh nhất.

Bên cạnh đó, sau một thời gian dài giá vàng liên tục lập đỉnh, tâm lý đầu cơ ngắn hạn đang dần giảm nhiệt. Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, thị trường quay trở lại đánh giá nhiều hơn các yếu tố giá trị thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá. Đây là quá trình thường thấy khi một thị trường chuyển từ trạng thái hưng phấn sang trạng thái cân bằng hơn.

Ở góc độ dài hạn, đây là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển lành mạnh của thị trường vàng. Một thị trường có mức chênh lệch hợp lý với giá quốc tế thường giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị tài sản chính xác hơn, đồng thời giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ những biến động bất thường.

"Về câu hỏi liệu giá vàng có tiếp tục giảm hay không, theo tôi khả năng xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn cần được tính đến. Sau giai đoạn tăng rất mạnh rồi điều chỉnh rất nhanh, thị trường thường cần thời gian để hấp thụ lượng cung bán ra và hình thành mặt bằng giá cân bằng mới. Tuy nhiên, khi khoảng cách với giá vàng thế giới đã được thu hẹp đáng kể, dư địa cho những đợt điều chỉnh mạnh như thời gian vừa qua có thể không còn lớn như trước”, ông Huy nhấn mạnh.

Liệu nhà đầu tư có nên bắt đáy?

Mặc dù giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất trong 8 tháng trở lại đây, chênh lệch giữa hai thị trường cũng đã tiệm cận nhau, vậy câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư “mê đắm” với vàng, cũng như những người có nhu cầu tích sản đều quan tâm là liệu đã đến thời điểm bắt đáy hay chưa?

Trả lời về thắc mắc này, ông Huy cho rằng: Thực tế cho thấy không ai có thể xác định chính xác đâu là đáy của thị trường. Những nhà đầu tư thành công thường không dựa vào việc dự báo đúng đáy hay đúng đỉnh, mà dựa vào khả năng quản trị rủi ro và phân bổ tài sản hợp lý.

Nếu xác định đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào một thời điểm. Ngược lại, nếu mục tiêu là lướt sóng ngắn hạn, rủi ro hiện vẫn tương đối cao do thị trường còn trong quá trình tìm kiếm trạng thái cân bằng mới.

Quan trọng hơn, đợt điều chỉnh này một lần nữa cho thấy sự cần thiết của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Bên cạnh vàng, người dân có thể cân nhắc phân bổ tài sản hợp lý giữa tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng, cổ phiếu giá trị của các doanh nghiệp đầu ngành, chứng chỉ quỹ và các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, những lĩnh vực tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế có thể mang lại nhiều cơ hội bền vững trong dài hạn.

"Suy cho cùng, điều đáng quan tâm nhất không phải là giá vàng ngày mai tăng hay giảm vài triệu đồng mỗi lượng, mà là khả năng xây dựng một chiến lược tài chính cân bằng, an toàn và đồng hành cùng các động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai”, ông Huy nêu quan điểm.