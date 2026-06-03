Chỉ số giá vàng giảm 4,11% so với tháng trước 03/06/2026 13:56

(PLO)- Thời tiết nắng nóng gay gắt đẩy cao nhu cầu và giá cả các mặt hàng điện, nước sinh hoạt là những nguyên nhân khiến chỉ số CPI tháng 5 tăng.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới công bố ngày 3-6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 ghi nhận mức tăng 0,29% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, CPI đã tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.

10/11 nhóm hàng tăng giá



Đáng chú ý, trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có đến 10 nhóm ghi nhận chỉ số giá tăng so với tháng trước, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chuyển biến theo chiều hướng giảm.

Tốc độ tăng CPI tháng 5 so với tháng trước.

Dẫn đầu đà tăng là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,96%. Trong đó, thời tiết oi bức đã khiến giá điện sinh hoạt vọt tăng 2,38%, nước sinh hoạt tăng 1,41%.

Nhu cầu giải nhiệt mùa hè cũng kích cầu nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%. Giá dịch vụ du lịch trọn gói tăng 1,19% vì chi phí di chuyển và lưu trú leo thang.

Đặc biệt, nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát như máy điều hòa tăng 0,50%, quạt điện tăng 0,35%.

Nhu cầu điện mùa nắng nóng là một trong những nguyên nhân đẩy CPI tháng 5 tăng.

So với tháng 12-2025, CPI tháng 5 đã tăng 3,61% và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng là nhóm tăng cao nhất với 6,64%, tiếp theo là giao thông tăng 5,22% và hàng ăn dịch vụ ăn uống tăng 4,77%.

Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04%, thấp hơn mức tăng CPI chung (4,31%).

Giá vàng lao dốc

Với thị trường vàng, áp lực chốt lời sau thời gian tăng nóng và tâm lý ổn định của nhà đầu tư toàn cầu đã khiến giá vàng thế giới bình quân tính đến 27-5 giảm 2,4% so với tháng 4, lùi về mức 4.619,18 USD/ounce.

Do đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh mạnh, đưa chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 4,11% so với tháng trước.

Tuy nhiên, nếu xét dài hạn, giá vàng vẫn ở mức rất cao, tăng tới 33,87% so với cùng kỳ năm trước và tăng 65,97% nếu tính bình quân 5 tháng đầu năm 2026.

Với đồng USD, chỉ số USD quốc tế giảm nhẹ 0,01 điểm, đạt mức 98,62 điểm do thị trường kỳ vọng FED có thể hạ lãi suất.

Trái lại, tại thị trường tự do trong nước, do nhu cầu ngoại tệ tăng cao, giá đô la Mỹ quanh mức 26.375 VND/USD, đưa chỉ số giá USD tháng 5 tăng nhẹ 0,02% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá USD tăng 0,78% và tính chung 5 tháng đầu năm tăng 1,99%.