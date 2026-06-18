Xã Mỹ Yên tiên phong thành lập Hội Doanh nghiệp cấp xã ở Tây Ninh 18/06/2026 17:39

(PLO)- Với 817 doanh nghiệp đang hoạt động, xã Mỹ Yên vừa trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Tây Ninh thành lập Hội Doanh nghiệp cấp xã.

Chiều 18-6, Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên (Tây Ninh) khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc tập hợp, kết nối và phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là Hội Doanh nghiệp cấp xã đầu tiên được thành lập trong số 96 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh, mở ra hướng đi mới trong việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên khóa I ra mắt tại Đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành và Ban Thường vụ khóa I nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Huỳnh Ngọc Thiện, Giám đốc Hệ thống Nha khoa Sài Gòn Thiện Tâm, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Ban lãnh đạo hội còn có các Phó Chủ tịch đại diện cho nhiều doanh nghiệp lớn và tổ chức tài chính đang hoạt động trên địa bàn như Bibica, Agribank chi nhánh Gò Đen và Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức tài chính quy mô lớn cho thấy bức tranh kinh tế của xã Mỹ Yên đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đồng thời thu hút nhiều thương hiệu uy tín cùng các định chế tài chính vững mạnh đồng hành phát triển.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại đại hội, ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên là tổ chức hội cấp xã đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh, mang ý nghĩa tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nghiệp từ cơ sở.

Theo ông Kiên, dù là đơn vị hành chính cấp xã nhưng quy mô kinh tế của Mỹ Yên đang tạo nhiều dấu ấn. Toàn xã hiện có 817 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn hơn 32.723 tỉ đồng. Trong số đó có 57 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 4.612 tỉ đồng.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP của xã Mỹ Yên tại đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, địa phương còn có 1.223 hộ kinh doanh, 3 hợp tác xã và 1 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 154.870 tỉ đồng, phản ánh sức phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân cũng như môi trường đầu tư ngày càng sôi động.

Theo lãnh đạo địa phương, sự ra đời của Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí sản xuất tăng cao, yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng sản xuất xanh ngày càng khắt khe.

Xã Mỹ Yên định hướng phát triển vùng quanh siêu nút giao Vành đai 3 – cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Bến Lức – Long Thành – Vành đai 4 thành khu thương mại – dịch vụ và trung tâm giao thương hiện đại. Ảnh: HUỲNH DU

Với phương châm “Kiến tạo - Kết nối - Đồng hành - Phát triển”, Hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tập hợp doanh nghiệp thành mái nhà chung; làm cầu nối phản ánh khó khăn, vướng mắc với chính quyền; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; đồng thời bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên phát biểu tại đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, cho biết địa phương sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ và lắng nghe doanh nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Lãnh đạo xã kỳ vọng Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên sẽ sớm trở thành mô hình điểm gắn sát thực tiễn, qua đó tạo cơ sở để tỉnh Tây Ninh nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững và hiện đại.