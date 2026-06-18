Hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng cung ứng vốn 18/06/2026 09:10

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Trong đó, nổi bật là đề xuất nâng tỉ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%.

Nếu được thông qua, đây là sự đảo chiều đáng chú ý so với lộ trình siết chặt trước đó. Từ ngày 1-10-2023, trần tỉ lệ này đã được hạ về mức 30% sau ba năm điều chỉnh giảm dần trong giai đoạn 2020-2023.

Theo đề xuất mới trong dự thảo, NHNN đưa tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn trở lại mức 40%, tương đương giai đoạn từ 1-1-2020 đến hết 30-9-2021.

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đang được đề xuất điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn trong cách tính, nhằm tăng dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Ảnh minh họa



Động thái này nhằm tạo thêm dư địa thanh khoản và hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng cung ứng vốn cho các nhu cầu trung, dài hạn của nền kinh tế.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi cách tính tổng tiền gửi làm cơ sở để xác định tỉ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) theo hướng linh hoạt và sát thực tế thị trường hơn.

Cụ thể, các khoản không được tính vào tổng tiền gửi vẫn bao gồm tiền ký quỹ, tiền gửi chuyên dùng của khách hàng và tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên, với tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, dự thảo không còn giữ cố định ở mức 80% như quy định hiện hành mà mở ra cơ chế linh hoạt hơn. Theo đó, tỉ lệ tính vào tổng tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước có thể là 80% hoặc một mức khác do Thống đốc NHNN quyết định theo từng thời kỳ.

Sự điều chỉnh này giúp cơ quan quản lý chủ động hơn trong điều hành thanh khoản hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền tệ có nhiều biến động.