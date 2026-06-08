Trải nghiệm mãn nhãn chuỗi giải pháp tài chính số tại ‘Đại lộ Thịnh Vượng’ VPBank 2026 08/06/2026 09:00

(PLO)- Sau 4 năm đồng hành cùng chương trình, VPBank tiếp tục mang đến những hành trình khám phá sinh động về cách công nghệ tài chính hiện diện trong từng nhu cầu đời sống và kinh doanh hiện đại.

Trong khuôn khổ Ngày Tài chính số 2026 diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6, VPBank tạo nên dấu ấn đậm nét với không gian trải nghiệm số VPBank Cashless City – Đại lộ Thịnh Vượng đa màu sắc, nơi trình làng nhiều giải pháp tài chính chuyên sâu, từ ngân hàng số, thanh toán, tín dụng, đầu tư đến bảo hiểm.

Từ hệ sinh thái tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh

Ngày Tài chính số 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Công thương TP.HCM tổ chức với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”.

Với nhiều giải pháp tài chính thiết thực, VPBank Cashless City nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo các bộ, ban, ngành và người dân đến trải nghiệm.

Năm nay, một trong những nội dung được quan tâm tại sự kiện là giải pháp thanh toán thông minh cho hộ kinh doanh trong bối cảnh mới. Bên cạnh thay đổi quy định về thuế, sự dịch chuyển trong thói quen tiêu dùng, nhu cầu tối ưu vận hành và phát triển kinh doanh đòi hỏi hộ kinh doanh không chỉ thích ứng ở khâu tiếp nhận thanh toán, mà còn phải quản lý hiệu quả hơn về dòng tiền, phương pháp tiếp cận vốn, chăm sóc khách hàng và quản trị kinh doanh.

Hiểu được nhu cầu đó, tại hội thảo trọng tâm trong khuôn khổ Ngày Tài chính số 2026, VPBank đã mang đến phiên tham luận về “Hệ sinh thái tài chính số toàn diện” giúp hộ kinh doanh thích ứng nhanh với những yêu cầu mới và hướng đến tăng trưởng bền vững. Cụ thể, VPBank hỗ trợ mở tài khoản hộ kinh doanh và kết nối với eTax, giúp việc theo dõi nghĩa vụ thuế và nộp thuế trực tuyến dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank NEO. Các giải pháp như mã QR, SoftPOS và loa thông báo giao dịch cho phép chủ cửa hàng nhận thanh toán linh hoạt và có thể theo dõi doanh thu từ xa.

Ông Nguyễn Chí Hiền, Phó Giám đốc Khối, Khối Khách hàng Cá nhân VPBank giới thiệu Hệ sinh thái số toàn diện, tạo nền tảng giúp hộ kinh doanh vận hành và phát triển bền vững.

Thông thường, doanh thu bán hàng đổ về tài khoản hộ kinh doanh sẽ nằm yên một chỗ. Nhưng với VPBank, dòng tiền thu về sẽ lập tức được tối ưu hóa thông qua giải pháp Super Sinh Lời, giúp tiền nhàn rỗi trong tài khoản vẫn có thể sinh lời mỗi ngày trong khi chủ hộ vẫn linh hoạt rút chi trả khi cần. Đối với các khoản tiền dư ổn định theo chu kỳ có thể chủ động phân bổ sang các sản phẩm như Chứng chỉ tiền gửi để gia tăng lợi tức trung và dài hạn. Sử dụng một hệ sinh thái tài chính liền mạch cũng giúp dữ liệu dòng tiền của hộ kinh doanh được ghi nhận đầy đủ, là cơ sở để VPBank chủ động phê duyệt các giải pháp thấu chi, vay tín chấp và vay thế chấp qua kênh trực tuyến. Điều này cho phép hộ kinh doanh kịp thời nắm bắt cơ hội nhập hàng, mở rộng hoạt động hoặc tối ưu biên lợi nhuận.

Để nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, “Hoàn tiền Thịnh Vượng” giúp hộ kinh doanh tạo ra những chương trình ưu đãi cho khách hàng ngay trên ứng dụng VPBank NEO thông qua e-voucher. Giải pháp này có thể được triển khai nhanh chóng, không tạo thêm rào cản chi phí, đồng thời hỗ trợ chủ cửa hàng chăm sóc khách hàng linh hoạt hơn. Song song, “Shop Thịnh Vượng” của VPBank cho phép đồng bộ dữ liệu bán hàng và kế toán trên cùng một hệ thống, qua đó đơn giản hóa công tác quản lý và tối ưu hiệu quả vận hành.

Sắp tới, VPBank sẽ triển khai “Ngày an tâm sổ sách” nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang mô hình quản lý tài chính minh bạch và bài bản hơn. Chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa sổ sách, quản lý dòng tiền, tuân thủ quy định thuế và tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp, qua đó giảm áp lực vận hành và nâng cao sự chủ động trong kinh doanh. Đồng thời, VPBank cũng dành nhiều ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền 10% khi nộp thuế qua eTax Mobile và hỗ trợ nguồn tiền chi trả thuế, giúp hộ kinh doanh an tâm phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Đến chuỗi tài chính số cho đa dạng nhu cầu khách hàng

Không chỉ mang “lời giải” tài chính cho hộ kinh doanh, VPBank còn kiến tạo nên một thành phố thu nhỏ “VPBank Cashless City” đưa các trải nghiệm tài chính số đến gần hơn với từng nhóm người dùng. Năm nay, khu vực của ngân hàng được thiết kế theo chủ đề cờ tỷ phú (Monopoly) mang tên Đại lộ Thịnh Vượng, nơi mỗi điểm dừng chân là một mảnh ghép trong hệ sinh thái tài chính toàn diện của VPBank.

Với không gian mở, màu sắc nổi bật cùng chuỗi hoạt động giàu tính tương tác, Đại lộ Thịnh Vượng của VPBank nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ khi khai mạc.

Hàng nghìn khách hàng ghé thăm “Đại lộ Thịnh Vượng” của VPBank với đa dạng trải nghiệm tài chính, đời sống và trò chơi hấp dẫn.

Trung tâm Đại lộ Thịnh Vượng là khu vực VPBank NEO cho phép khách hàng khám phá tính năng thanh toán không chạm Pay By Account. Giải pháp cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp nguồn tiền từ tài khoản VPBank NEO để thực hiện các giao dịch thanh toán "chạm" thuận tiện, tại mọi điểm chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể khám phá các giải pháp thẻ chi tiêu thông minh và tìm hiểu thêm các thông tin về tính năng “Super Sinh Lời” thông qua những trò chơi ứng dụng công nghệ tương tác thú vị.

Chuỗi hoạt động và trò chơi hấp dẫn đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho “Đại lộ Thịnh Vượng” của VPBank tại Ngày tài chính số 2026.

Tại phân khu VPBank CommCredit, thông qua trò chơi tương tác "Đường đua thịnh vượng", khách hàng sẽ được hóa thân thành những tiểu thương năng động, chính thức nhập cuộc trên hành trình chuyển đổi số đầy thú vị. Không dừng lại ở những trải nghiệm giải trí công nghệ, đây còn là điểm hẹn kết nối trực tiếp, nơi các hộ kinh doanh được đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên sâu về hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, giúp tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành trong hoạt động kinh doanh thực tế. “Không chỉ thông báo các khoản thanh toán của khách hàng, giải pháp còn lưu lại thu chi trong ngày, giúp tôi kiểm soát dòng tiền hàng tháng tốt hơn”, anh Hải Đăng, một chủ hộ kinh doanh chia sẻ sau khi tìm hiểu.

Trong khi đó, ngân hàng số Cake by VPBank thu hút đông đảo khách trẻ tuổi với các trò chơi và quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, nhiều khách hàng đã mở thẻ Cake Freedom 2in1 trực tuyến ngay tại sự kiện với ưu đãi hoàn tiền chi tiêu lên đến 20%.

Hai mảnh ghép khác tại Đại lộ Thịnh Vượng là Chứng khoán VPBankS và Bảo hiểm số OPES, lần lượt đáp ứng nhu cầu đầu tư và bảo vệ tài sản của khách hàng. Với ứng dụng NEO Invest, VPBankS cung cấp nền tảng đầu tư số toàn diện, hỗ trợ tiếp cận nhiều sản phẩm như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và danh mục mẫu ePortfolio, phù hợp với nhiều khẩu vị đầu tư. Trong khi đó, OPES mang đến các giải pháp bảo hiểm số, giúp khách hàng chủ động bảo vệ tài sản trước những rủi ro bất ngờ.

Sau khi trải nghiệm toàn bộ hành trình tại Đại lộ Thịnh Vượng, chị Mai Anh (30 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Mỗi gian hàng đều có trò chơi và cách giới thiệu sản phẩm rất thú vị, gần gũi. Không chỉ được giải trí nhiều hoạt động mới lạ và nhận những phần quà độc đáo, tôi còn may mắn trúng vé dự E-Concert của chương trình”.

Cùng những giải pháp thiết thực cho đời sống và kinh doanh, VPBank lan tỏa niềm vui đến cho khách tham quan thông qua những phần quà bất ngờ.

Bên cạnh hành trình trải nghiệm tại gian hàng, khách tham quan “cháy hết mình” trong E-Concert – đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Tài chính Số 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của VPBank và hệ sinh thái. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu gồm Tóc Tiên, Issac, Trúc Nhân, Grey D, Thoại Nghi, DJ Toxic và MC Đại Dũng, chương trình chiêu đãi khách tham quan “bữa tiệc” âm nhạc, ánh sáng và công nghệ sôi động, bùng nổ không khí hào hứng phố đi bộ Nguyễn Huệ trong dịp cuối tuần.

Với chuỗi hoạt động ấy, VPBank đã để lại dấu ấn nổi bật tại Ngày Tài chính Số 2026 khi kết hợp công nghệ, tài chính, trải nghiệm thực tế và tạo nên một hành trình khám phá gần gũi, mới mẻ, đầy cảm xúc. Những giải pháp tiện lợi, minh bạch và bảo mật còn thể hiện cam kết bền bỉ của ngân hàng trong việc nỗ lực đưa tài chính số trở thành một phần thiết thực của đời sống, đồng hành cùng khách hàng xây dựng thịnh vượng bền vững.