VPBank tăng vốn điều lệ, mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới 23/04/2026 14:26

(PLO)- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VPBank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỉ đồng.

Ngày 22-4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Năm 2025, VPBank ghi nhận nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỉ đồng, tăng 53% so với năm trước đó và hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra.

Tổng tài sản hợp nhất VPBank đạt 1,26 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch. Con số này giúp VPBank trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank tại thời điểm cuối năm 2025 đạt hơn 961.000 tỉ đồng. Trong đó, tín dụng của Ngân hàng riêng lẻ đạt 850.000 tỉ đồng, tăng 35% - tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Với kết quả đạt được của năm 2025, tại Đại hội 2026, Ngân hàng trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng hình thức chia cổ tức cả tiền mặt lẫn cổ phiếu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ trả tiền mặt với tỷ lệ 5%. Quy mô chi trả là 3.966 tỉ đồng. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 2,3-2026. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04% để tăng vốn điều lệ lên 100.000 tỉ đồng.

VPBank dự kiến mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới: Bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, tài sản số và kinh doanh vàng.

Năm 2026, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 41.323 tỉ đồng, tăng 35%. Trong đó, ngân hàng riêng lẻ đặt mục tiêu lợi nhuận 34.240 tỷ đồng, tăng 30%. FE Credit kế hoạch lợi nhuận 1.179 tỷ đồng, tăng 93%. VPBankS kế hoạch lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Công ty bảo hiểm OPES kế hoạch lợi nhuận 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Cùng với đó, kế hoạch tăng vốn năm 2026 của VPBank được triển khai theo hai giai đoạn. Trước hết, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong khoảng quý 2 - quý 3 năm nay.

Giai đoạn hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỉ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý 3 - 4 năm nay, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank.

Tổng Giám đốc VPbank Nguyễn Đức Vinh chia sẻ, kế hoạch 2026 là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới - giai đoạn 5 năm hết sức quan trọng với VPBank. Trên cơ sở chiến lược đã đề ra, VPBank hoạch định mình là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, trở thành định chế tài chính hùng hậu, vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia, cộng đồng.

Ngoài ra, theo định hướng trong giai đoạn mới, ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi gồm bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời mở rộng hoạt động sang các mảng bảo hiểm, quản lý quỹ, tài sản số và kinh doanh vàng.