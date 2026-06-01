Agribank triển khai sản phẩm bảo lãnh dự thầu điện tử kết nối Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia 01/06/2026 18:06

(PLO)- Trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, Agribank triển khai sản phẩm bảo lãnh dự thầu điện tử kết nối với Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), mang đến giải pháp thuận tiện, trải nghiệm số hóa, an toàn và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tham gia đấu thầu qua mạng.

Việc triển khai sản phẩm bảo lãnh dự thầu điện tử kết nối giữa Agribank với Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia giúp quá trình phát hành bảo lãnh được thực hiện đồng bộ, hoàn toàn trên kênh trực tuyến theo quy trình đấu thầu điện tử. Để triển khai sản phẩm, Agribank đã số hóa toàn diện, ứng dụng công nghệ trong các khâu tiếp nhận và phát hành bảo lãnh, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Agribank sẽ tiếp nhận đề nghị của khách hàng tổ chức tham gia đấu thầu liên quan đến bảo lãnh điện tử gửi từ e-GP sang. Thay vì phải chuẩn bị và luân chuyển hồ sơ giấy theo phương thức truyền thống, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục bảo lãnh dự thầu trực tuyến trên hệ thống đấu thầu điện tử, qua đó rút ngắn thời gian xử lý. Đồng thời, sản phẩm bảo lãnh dự thầu điện tử cho phép doanh nghiệp chủ động theo dõi tình trạng bảo lãnh, thời hạn hiệu lực cũng như các nghĩa vụ liên quan trực tiếp trên hệ thống.

Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước, Agribank phục vụ đa dạng khách hàng doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp. Việc triển khai bảo lãnh dự thầu kết nối e-GP tạo điều kiện để doanh nghiệp ở nhiều địa phương tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn khi tham gia đấu thầu.

Agribank áp dụng linh hoạt các phương án bảo đảm bảo lãnh theo năng lực tài chính và quan hệ tín dụng của khách hàng. Chính sách phí bảo lãnh được áp dụng theo quy định hiện hành của Agribank, tùy thuộc theo từng dự án, lĩnh vực và đối tượng khách hàng.

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp phát hành thư bảo lãnh trong quá trình tham gia đấu thầu, khi trúng thầu và triển khai các dự án, doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn do Agribank triển khai, thời hạn vay trung và dài hạn linh hoạt theo nhu cầu và tiến độ của dự án. Ưu đãi đối với nhiều lĩnh vực của dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược hoặc các dự án đầu tư thuộc ngành ưu tiên và lĩnh vực xanh.

Để được tư vấn thông tin chi tiết về sản phẩm bảo lãnh dự thầu điện tử kết nối với Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) của Agribank, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.