Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước về đề xuất dùng vàng để giao dịch bất động sản 29/05/2026 21:17

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp khi triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên các website và báo cáo của Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã yêu cầu Công ty VHM khi triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Cụ thể gồm Luật các Tổ chức tín dụng, Pháp lệnh ngoại hối, Nghị định 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP) và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tránh gây tác động bất lợi đến thị trường, doanh nghiệp và người dân, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.

NHNN sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến mới.

NHNN nêu rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến vàng luôn được NHNN quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Các chương trình liên quan đến huy động vốn hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đều phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

NHNN cũng cho biết sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước.

Trước đó, Công ty VHM công bố việc chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản nhằm "góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng, gia tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản".