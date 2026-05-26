Tín dụng tại TP.HCM – Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực 26/05/2026 16:05

Ngày 26-5, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó giám đốc NHNN Khu vực 2 cho biết tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM và TP. Đồng Nai đạt hơn 6 triệu tỉ đồng, chiếm 31,1% tổng dư nợ toàn hệ thống. Trong đó, dư nợ bằng VND đạt hơn 5,7 triệu tỉ đồng, chiếm tới 94,6% và tăng 2,92% so với cuối năm trước.

Theo ông Lệnh, tín dụng tại hai địa bàn này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bám sát diễn biến phục hồi kinh tế trong bối cảnh môi trường đầu tư - kinh doanh ổn định và hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đô thị được đẩy mạnh triển khai, bất chấp những biến động từ kinh tế thế giới và áp lực giá dầu.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ lực. Cụ thể, công nghiệp chế biến tăng 5,8%; xây dựng tăng 3,3%; vận tải - kho bãi tăng 3,1%; bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy tăng 4,4%; kinh tế hộ tăng 2,7%; nông, lâm, thủy sản tăng 5,4%.

Đáng chú ý, tín dụng cho xuất khẩu và doanh nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM và Đồng Nai ghi nhận mức tăng lần lượt 11,2% và 18,81% trong quý I-2026.

Dòng vốn tín dụng trong hệ thống tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chủ lực.

Trên phạm vi toàn hệ thống, tính đến ngày 28-4, dư nợ tín dụng đã vượt 19,4 triệu tỉ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 4,3 triệu tỉ đồng, chiếm 22,2% tổng dư nợ; trong khi tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 3,8 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 20%.

Điều đáng nói là tốc độ huy động vốn vẫn thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng. Cơ cấu nguồn vốn của hệ thống ngân hàng hiện vẫn phụ thuộc lớn vào vốn ngắn hạn, chiếm khoảng 80% tổng nguồn vốn bằng VND, trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế rất lớn.

Sự lệch pha này không chỉ làm gia tăng rủi ro kỳ hạn mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển các kênh dẫn vốn dài hạn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, quy mô vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2031 dự kiến lên tới khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, phản ánh nhu cầu nguồn lực rất lớn để duy trì tăng trưởng và thúc đẩy các động lực phát triển mới.

Riêng năm 2026, tổng nhu cầu vốn ước khoảng 5,1 triệu tỉ đồng, trong đó kênh tín dụng dự kiến đóng góp khoảng 1,8 triệu tỉ đồng, tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong việc dẫn vốn cho nền kinh tế.