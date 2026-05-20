Người mua vàng ngơ ngác nhìn giá giảm sâu 20/05/2026 14:16

(PLO) - Ít ai ngờ giá vàng trong nước lẫn thế giới lại lao dốc nhanh đến vậy. Chỉ sau khoảng bốn tháng, khoản đầu tư tưởng chừng “trú ẩn an toàn” bỗng phình to mức lỗ, bào mòn niềm tin của không ít người nắm giữ.

Giá vàng bất ngờ đảo chiều giảm sâu chỉ trong thời gian ngắn, cuốn phăng kỳ vọng của không ít nhà đầu tư từng xem đây là “hầm trú ẩn an toàn”. Khi thị trường nguội lạnh và khoản lỗ ngày một phình to, câu hỏi không còn là mua hay bán, mà là có nên tiếp tục đặt cược toàn bộ vào vàng.

“Đu đỉnh” vàng: Lỗ tới 15% chỉ sau vài tháng

Ngày 20-5, giá vàng tại SJC liên tục bị điều chỉnh giảm theo từng nhịp. Nếu ngay đầu phiên, mức giảm mới dừng ở 1 triệu đồng/lượng, thì chưa đầy hai giờ sau, biên độ đã nới rộng lên tới 2 triệu đồng/lượng, tốc độ rơi khiến thị trường không kịp trở tay.

Cụ thể, giá vàng miếng đang được niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 1,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 162 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên chiều qua.

Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp này giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua, neo giá mua bán ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Còn Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 2 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá vàng nhẫn 24K xuống còn 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm 1 triệu đồng/lượng, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá giao dịch cao hơn cả vàng miếng SJC.

Dù giá vàng trong nước đã chạm đáy thấp nhất trong hơn bốn tháng qua, lực cầu trên thị trường vẫn rất yếu. Cảnh tượng xếp hàng dài chờ mua vàng giờ đã biến mất. Thay vào đó là sự phân vân giữa việc cắt lỗ hay tiếp tục nắm giữ. Không chỉ cho mua trực tiếp, Công ty SJC còn nới rộng hạn mức, cho phép mỗi khách hàng được mua tối đa 5 lượng vàng miếng và 2 chỉ vàng nhẫn 9999.

Đà tháo chạy trong nước chịu áp lực lớn từ thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay thế giới hiện đang dao động quanh mốc 4.461 USD/ounce, bốc hơi gần 20 USD/ounce so với phiên gần nhất.

Giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 19 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng thế giới. Ảnh: T.L

Nhìn rộng hơn, chỉ trong vòng 3,5 tháng qua, mỗi ounce vàng thế giới đã "bay" khoảng 1.000 USD (tương đương mức giảm khoảng 32 triệu đồng/lượng). Tương tự, tính từ vùng đỉnh lịch sử 191 triệu đồng/lượng, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đến nay đã "bốc hơi" khoảng 29 triệu đồng.

Mức giảm khốc liệt trong một thời gian quá ngắn đã giáng một đòn mạnh vào những nhà đầu tư mê vàng và "đu đỉnh". Chỉ sau vài tháng xuống tiền, nhiều nhà đầu tư đang phải cay đắng ôm khoản lỗ lên tới 15%.

Vàng vẫn là “vua”, nhưng đừng đặt cược tất cả vào một cửa

Trong khi giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, ngày càng rời xa vùng đỉnh, một nghịch lý đáng chú ý lại xuất hiện là nhu cầu thực tế từ các ngân hàng trung ương đang bị đánh giá thấp.

Báo cáo mới nhất của ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới Goldman Sachs (Mỹ) chỉ ra rằng kể từ tháng 8-2025, dữ liệu thương mại của Anh chưa phản ánh đầy đủ lượng vàng được rút khỏi các kho lưu trữ tại London. Điều này khiến một phần đáng kể lượng vàng do các quốc gia mua vào không được ghi nhận chính thức.

Do đó Goldman Sachs đã phải điều chỉnh mạnh dự báo, từ mức mua ròng 29 tấn/tháng lên 50 tấn/tháng trong báo cáo tháng 3, và hiện nâng tiếp lên khoảng 60 tấn/tháng cho toàn bộ năm 2026. Động lực cốt lõi vẫn là chiến lược đa dạng hóa dự trữ trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Tổ chức này cũng giữ nguyên quan điểm lạc quan dài hạn, dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026. Trong Báo cáo Triển vọng Hàng hóa 2026, vàng tiếp tục được coi là tài sản phòng hộ tối ưu.

Tuy nhiên, thông điệp quan trọng hơn là ngay cả vàng - vốn được xem là kênh bảo toàn tài sản hàng đầu - cũng không nên đứng một mình trong danh mục. Goldman Sachs cảnh báo nhà đầu tư không nên bỏ qua các loại hàng hóa khác, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng bị siết chặt và tập trung hóa.

Khi căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và cuộc đua công nghệ leo thang, hàng hóa đang dần trở thành công cụ quyền lực. Việc các cường quốc sử dụng lợi thế tài nguyên như một đòn bẩy chiến lược làm gia tăng nguy cơ đứt gãy nguồn cung trên diện rộng.

Và đó là lúc rủi ro bộc lộ rõ nhất, một danh mục chỉ gồm cổ phiếu và trái phiếu sẽ trở nên mong manh trước cú sốc thiếu hụt hàng hóa, khi tăng trưởng suy yếu nhưng lạm phát lại leo thang. Trong kịch bản đó, chỉ những danh mục được đa dạng hóa, đặc biệt có sự hiện diện của hàng hóa, mới thực sự phát huy vai trò bảo hiểm cốt lõi.