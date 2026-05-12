Giá vàng 'quay xe' giảm nhanh, chênh lệch trong nước và thế giới thu hẹp 12/05/2026 14:21

(PLO) - Trái ngược với nhịp bứt phá mạnh ngay khi mở cửa, thị trường vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm sâu trong phiên chiều.

Đầu giờ chiều 12-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 165,5 triệu đồng/lượng (bán ra), chỉ còn tăng 300.000 đồng mỗi chiều so với chốt phiên hôm qua, mức tăng đã bị thu hẹp đáng kể so với đầu giờ sáng.

Diễn biến trái chiều

Trước đó, mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng mạnh tới 1,8 triệu đồng/lượng, bật lên vùng 164 - 167 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở sản phẩm vàng nhẫn 9999, dù mức điều chỉnh có phần mềm hơn. Hiện giá vàng nhẫn trơn 24K tại SJC được giao dịch quanh 162,3 - 165,3 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, mức giá đầu phiên sáng từng được đẩy lên 163,5 - 166,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng khoảng 1,6 triệu đồng.

Tại Mi Hồng, vàng nhẫn trơn và vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua, nhưng giữ nguyên giá bán ra, niêm yết ở mức 163 - 164,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá miếng SJC tại đây đang đắt hơn 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với Công ty SJC và đắt hơn tới 2 triệu đồng/lượng so với giá bán tại một số doanh nghiệp khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji…

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều đi xuống sau 2 phiên leo dốc, xuống còn 4.697 USD/ounce, thấp hơn khoảng 37 USD/ounce so với một ngày trước. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương 149,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí, giảm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng so với đóng cửa phiên gần nhất.

Biên độ giảm không tương xứng giữa hai thị trường đã khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới liên tục thu hẹp, hiện chỉ thấp hơn giá vàng “nội” khoảng 15,8 triệu đồng mỗi lượng.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng thu hẹp. Ảnh minh họa

Vàng ‘ngoại’ chờ cú hích mới

Giá vàng thế giới trồi sụt thất thường, dao động quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce. Tuy nhiên giới phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan cho giá vàng trong nửa cuối năm nay, khi nhu cầu đầu tư cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt, đặc biệt qua kênh ETF.

Theo báo cáo tháng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn vào ròng 45 tấn trong tháng 4, tương đương 6,575 tỉ USD. Đây là cú đảo chiều đáng chú ý so với mức rút ròng 84,3 tấn trong tháng 3.

Nhờ đó, tổng lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF toàn cầu tăng lên 4.137 tấn, mức cao thứ ba trong lịch sử, kém không đáng kể so với đỉnh 4.176 tấn thiết lập hồi tháng 2 vừa qua.

Xét theo khu vực, châu Âu nổi lên là đầu tàu dẫn dắt dòng vốn khi các quỹ ETF vàng tại đây mua ròng gần 27 tấn vàng, trị giá khoảng 3,7 tỉ USD trong tháng 4.

Theo WGC, làn sóng mua vào này phản ánh lo ngại gia tăng về rủi ro địa chính trị, đặc biệt là nguy cơ lạm phát quay trở lại trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Iran và áp lực giá năng lượng.

Dù vậy, WGC thừa nhận, trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới vẫn ở trạng thái dễ tổn thương, do kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang suy yếu, thậm chí nếu thiếu một chất xúc tác đủ lớn, kim loại quý có thể tiếp tục dao động quanh vùng trũng, từ 4.550 - 4.700 USD/ounce.

Tuy nhiên, động lực dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Đáng chú ý, dòng tiền từ châu Á tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng. Các quỹ ETF vàng trong khu vực ghi nhận thêm hơn 11 tấn, tương đương 1,8 tỉ USD trong tháng 4, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp mua vàng.