VietinBank iPay Mobile lọt Top 10 Sao Khuê 2026, khẳng định vị thế ứng dụng ngân hàng số 02/06/2026 12:26

(PLO)- Ngày 28-5, ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile của VietinBank tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Đây là lần thứ 10 liên tiếp VietinBank iPay Mobile chinh phục giải Sao Khuê và là lần thứ 4 lọt Top 10. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ hàng đầu ứng dụng vào trong sản phẩm ngân hàng mà còn cho thấy bước tiến mạnh mẽ của VietinBank trong hành trình chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thiết kế sản phẩm phù hợp với hành vi người dùng. Nếu trước đây khách hàng phải đến quầy giao dịch để thực hiện các thủ tục tài chính thì nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mọi giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, vay tiền hay quản lý tài chính đều có thể thực hiện nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi.

Xu hướng này thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc đầu tư công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ sinh thái số. Trong cuộc đua đó, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu với VietinBank iPay Mobile - nền tảng ngân hàng số đang phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng Ngân hàng số, Khối Bán lẻ đại diện VietinBank nhận Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2026.

Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Năm nay, VietinBank iPay Mobile đã vượt qua 313 đề cử tham gia giải thưởng để góp mặt trong Top 10 sản phẩm, giải pháp xuất sắc nhất tại Sao Khuê 2026 và cùng 140 đề cử ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026. Giải thưởng không chỉ đánh giá yếu tố công nghệ mà còn xem xét hiệu quả ứng dụng thực tế, khả năng đổi mới sáng tạo, mức độ bảo mật và tiềm năng phát triển lâu dài của sản phẩm.

Việc tiếp tục được vinh danh cho thấy VietinBank iPay Mobile không ngừng tăng tốc, đổi mới mạnh mẽ, nâng cấp trải nghiệm khách hàng và giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, VietinBank xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là chiến lược phát triển cốt lõi. VietinBank luôn tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, dữ liệu và đổi mới mô hình vận hành nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại.

Khác với cách tiếp cận chỉ số hóa các dịch vụ truyền thống, VietinBank hướng tới tái định hình toàn diện trải nghiệm khách hàng trên môi trường số. Mục tiêu là xây dựng nền tảng tài chính thông minh, nơi khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Trong chiến lược đó, VietinBank iPay Mobile đóng vai trò trung tâm kết nối khách hàng với toàn bộ hệ sinh thái số của ngân hàng.

VietinBank iPay Mobile hướng tới “Hệ sinh thái đa ứng dụng”

Theo VietinBank, sự phát triển của ứng dụng VietinBank iPay Mobile đến từ việc liên tục mở rộng tính năng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Hiện ứng dụng tích hợp gần 500 tính năng, tiện ích phục vụ các nhu cầu tài chính và thanh toán của khách hàng.

VietinBank iPay Mobile được thiết kế với giao diện trực quan, tích hợp các chức năng như chuyển tiền, thanh toán QR, gửi tiết kiệm trực tuyến, vay vốn online, tra cứu giao dịch và quản lý tài khoản.

Bên cạnh đó, ứng dụng hỗ trợ nhiều dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển tiền 24/7, thanh toán hóa đơn điện, nước, nạp tiền điện thoại, đặt vé máy bay, khách sạn, thanh toán học phí, viện phí và mua sắm trực tuyến.

Theo VietinBank, nền tảng công nghệ là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng. Ngân hàng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành.

Các công nghệ này được sử dụng để phân tích nhu cầu khách hàng, hỗ trợ phát hiện giao dịch bất thường, tự động hóa hoạt động chăm sóc khách hàng và tăng cường quản trị rủi ro.

Song song đó, VietinBank đầu tư các giải pháp bảo mật như xác thực sinh trắc học, Smart OTP, mã hóa dữ liệu và giám sát giao dịch theo thời gian thực nhằm bảo đảm an toàn cho các giao dịch trực tuyến.

Thông qua nền tảng Open API, VietinBank cũng mở rộng kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nền tảng số, góp phần đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Động lực để tiếp tục phát triển ngân hàng số

Trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, VietinBank liên tục cập nhật tính năng mới, nâng cấp công nghệ, tối ưu lợi ích và trải nghiệm người dùng. Mọi cải tiến trên VietinBank iPay Mobile đều hướng tới sự đơn giản, tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng: từ giao diện, tốc độ xử lý cho tới hệ tiện ích tích hợp.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng góp phần thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia thông qua việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập dịch vụ tài chính số. VietinBank iPay Mobile giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại tới nhiều nhóm khách hàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam.

Việc tiếp tục được vinh danh tại Top 10 Sao Khuê 2026 là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ, chiến lược chuyển đổi số và tinh thần sáng tạo của VietinBank. Năm 2026, VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0 chính thức ra mắt với giao diện hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ AI, cá nhân hóa theo nhu cầu cùng hàng loạt tiện ích vượt trội, đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng gần gũi hơn với người dùng. VietinBank iPay Mobile đang từng bước trở thành nền tảng tài chính số toàn diện cho mọi đối tượng khách hàng, luôn đồng hành cùng khách hàng tận hưởng nhịp sống số.