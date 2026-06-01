Gửi tiền trực tuyến trên Agribank eBanking - Doanh nghiệp chủ động gửi tiền 24/7, linh hoạt rút gốc, định kỳ nhận lãi 01/06/2026 17:05

(PLO)- Trong xu hướng số hóa hoạt động tài chính, Agribank triển khai dịch vụ tiền gửi trực tuyến trên Agribank eBanking dành cho khách hàng tổ chức, giúp doanh nghiệp chủ động gửi tiền, quản lý và tối ưu dòng tiền một cách thuận tiện, nhanh chóng trên nền tảng số.

Thay vì bị giới hạn bởi thời gian giao dịch tại quầy, doanh nghiệp có thể thực hiện gửi tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua Agribank eBanking. Dịch vụ được triển khai trên hai kênh giao dịch gồm Internet Banking tại địa chỉ website https://ebanking.agribank.com.vn/corporate và trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng) thông qua ứng dụng Agribank Corporate eBanking.

Điểm nổi bật của dịch vụ là tính linh hoạt trong quản lý nguồn vốn. Các sản phẩm tiền gửi trực tuyến được thiết kế đa dạng, gồm tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiền gửi trả lãi sau định kỳ và tiền gửi trả lãi sau toàn bộ. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức chỉ thị đáo hạn phù hợp như tự động gia hạn gốc, gia hạn cả gốc và lãi hoặc tự động tất toán, qua đó chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn theo từng giai đoạn.

Đặc biệt, Agribank áp dụng biểu lãi suất linh hoạt theo từng kỳ hạn và loại tiền, trong đó lãi suất tiền gửi VND lên tới 5,0%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi.

Với sản phẩm tiền gửi trực tuyến rút gốc linh hoạt, khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi trước ngày đến hạn ngay trên Agribank eBanking. Phần tiền rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo thời gian thực gửi, trong khi phần tiền còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất đã thỏa thuận đến ngày đáo hạn. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa đảm bảo nhu cầu thanh khoản, vừa tối ưu hiệu quả sinh lời.

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi truyền thống, trả lãi sau toàn bộ, Agribank còn triển khai sản phẩm tiền gửi trực tuyến trả lãi sau định kỳ. Khi gửi tiền theo hình thức này, lãi sẽ được trả sau theo định kỳ đã đăng ký và được rút gốc một lần khi đến hạn. Thời hạn gửi tiền theo kỳ hạn từ 03 tháng đến 36 tháng, định kỳ trả lãi 01 tháng/lần hoặc 03 tháng/lần.

Phương thức này mang lại dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp, với các kỳ trả lãi linh hoạt theo tháng hoặc theo quý và đảm bảo nhận lại toàn bộ gốc khi đến hạn. Đây là giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu cân đối giữa sử dụng dòng tiền thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn muốn tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi.

Không chỉ mang lại lợi ích về lãi suất, Agribank eBanking còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính. Trên cùng một nền tảng, khách hàng có thể theo dõi danh mục tiền gửi, kiểm soát dòng tiền và thực hiện các giao dịch liên quan một cách thuận tiện. Trong trường hợp cần thiết, khách hàng vẫn có thể tất toán tài khoản tiền gửi trực tuyến tại quầy giao dịch Agribank, bảo đảm sự linh hoạt trong quá trình sử dụng dịch vụ.

An toàn, linh hoạt, trực tuyến 24/7, Agribank eBanking không chỉ là công cụ hỗ trợ giao dịch mà còn là giải pháp tài chính số giúp doanh nghiệp chủ động quản lý nguồn vốn, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động trong kỷ nguyên số.