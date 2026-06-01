Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu 01/06/2026 15:04

Hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm: “Giải pháp Biểu mẫu thông minh – Agribank SmartForm” và “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến – Agribank Online Lending” được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026 thuộc lĩnh vực BPO & Số hóa dữ liệu và Công nghệ tài chính.

Giải thưởng Sao Khuê là sự kiện uy tín nhằm đánh giá và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, được Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) khởi xướng và tổ chức bắt đầu từ năm 2003. Nhiều sản phẩm được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê đã trở thành giải pháp chủ lực được triển khai rộng rãi trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lớn, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.

Trải qua nhiều vòng xét duyệt nghiêm ngặt, từ đánh giá hồ sơ, thuyết trình đến thẩm định thực tế, nhằm đảm bảo tính khách quan và phản ánh đúng hiệu quả triển khai trong thực tiễn, 2 giải pháp công nghệ số của Agribank vinh dự được lựa chọn và vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026:

Đại diện Agribank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho “Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm”

1. “Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm”: là nền tảng số hóa quy trình giao dịch và biểu mẫu của Agribank trên toàn bộ hệ thống mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch rộng lớn. Giải pháp giúp số hóa toàn bộ chu trình biểu mẫu nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất và chính xác trong thời gian ngắn, thay thế quy trình giấy tờ và thao tác nhập liệu lặp lại. Khách hàng có thể đặt lịch giao dịch trên website, kiosk tại quầy, check-in trước và thao tác được xử lý trên một biểu mẫu điện tử thống nhất tạo trải nghiệm liền mạch từ khi bắt đầu đến kết thúc giao dịch.

2. “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending”: là giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện thông qua môi trường số. Giải pháp số hóa toàn bộ chu trình tiếp nhận - xác thực - thẩm định - phê duyệt - ký hợp đồng vay vốn - quản lý khoản vay - báo cáo vận hành trên một nền tảng thống nhất đối với một số sản phẩm cho vay của Agribank.

Đại diện Agribank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho Giải pháp “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending

Việc triển khai Agribank Online Lending không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch trong quy trình cấp tín dụng mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng tới khách hàng ở nhiều khu vực, đặc biệt ở khu vực Tam nông, thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia.

Từ năm 2016 đến nay, Agribank đã có 22 Sản phẩm dịch vụ/Hệ thống CNTT đạt Giải thưởng Sao Khuê. Các giải pháp đã được ứng dụng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những đóng góp này đã được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian vừa qua thông qua nhiều giải thưởng uy tín.