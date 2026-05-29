Trải nghiệm hệ sinh thái tài chính số trên 'Đại lộ Thịnh Vượng' của VPBank tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ 29/05/2026 16:00

(PLO)- Đồng hành cùng Ngày tài chính số 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước, Sở Công thương TP.HCM tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 6 và 7-6, VPBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của một hệ sinh thái tài chính số toàn diện.

Tâm điểm của sự kiện năm nay gọi tên "Đại lộ Thịnh Vượng", không chỉ mang đến những giải pháp số vượt trội mà còn mở ra một hành trình trải nghiệm, định hình phong cách sống tài chính hiện đại và khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự hưng thịnh của nền kinh tế số Việt Nam.

Phác thảo gian hàng "VPBank Cashless City" và đại nhạc hội "VPBank E-Concert" của VPBank tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Chương trình Ngày tài chính số 2026 (tiền thân là "Ngày không tiền mặt") diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9-2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số", hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, an toàn và bền vững cho người dân. Điểm nhấn của chương trình là “Lễ hội tài chính số” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 6 đến 7-6, dự kiến thu hút khoảng 100.000-150.000 lượt người tham dự với nhiều không gian trải nghiệm về thanh toán thông minh, công nghệ tài chính, an toàn tài chính số và quản lý tài chính cá nhân.

Đồng hành cùng sự kiện lần thứ 4 liên tiếp, VPBank khẳng định vị thế dẫn dắt khi duy trì bộ đôi thương hiệu nhận diện: gian hàng trải nghiệm "VPBank Cashless City" và đại nhạc hội "VPBank E-Concert". Chuỗi hoạt động nằm trong chiến lược định hình một phong cách sống mới - nơi công nghệ tài chính và giải trí đỉnh cao giao thoa trong cùng một hành trình, trở thành điểm hẹn thường niên không thể bỏ lỡ cho cộng đồng. Trên nền tảng đó, "VPBank Cashless City" năm nay kiến tạo không gian trải nghiệm độc đáo với chủ đề Monopoly – Đại lộ Thịnh Vượng.

Lấy cảm hứng từ Cờ tỷ phú (Monopoly) – trò chơi nhập môn quen thuộc về tư duy tài chính, đầu tư và quản lý dòng tiền, Đại lộ Thịnh Vượng đưa công chúng khám phá hệ sinh thái tài chính của VPBank trên một hành trình số hóa liền mạch. Tại đây, khách hàng sẽ trực tiếp nhập vai thành những “nhà đầu tư thực chiến”, trải nghiệm làm chủ cuộc chơi tài chính từ bước khởi tạo nguồn vốn, quản lý chi tiêu, đầu tư sinh lời cho đến bảo toàn tài sản.

Khởi đầu hành trình, VPBank mang đến bệ phóng tài chính vững chắc cho nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, doanh nghiệp thông qua dải sản phẩm đa dạng. Khách hàng sẽ được tiếp cận các sản phẩm thẻ ưu việt cùng giải pháp Super sinh lời giúp tối ưu dòng vốn nhàn rỗi; bộ giải pháp số tích hợp “all-in-one” dành cho hộ kinh doanh. Các trải nghiệm đều được số hóa và vận hành mượt mà trên siêu ứng dụng VPBank Neo – "trái tim" công nghệ đáp ứng mọi nhu cầu tài chính của khách hàng.

Sau bước khởi tạo, hành trình dẫn dắt nhà đầu tư đến với phân khu Cake by VPBank - ngân hàng số trẻ trung, năng động. Tâm điểm là dòng thẻ Cake Freedom 2in1 với ưu đãi hoàn tiền lên đến 20% và quy trình phê duyệt nhanh chóng. Cake by VPBank giúp giới trẻ làm chủ bài toán chi tiêu nhờ trải nghiệm tài chính thế hệ mới số hóa, tiện lợi, được ‘may đo’ phù hợp phong cách sống hiện đại.

Bước vào giai đoạn gia tăng tài sản, đích đến tiếp theo trên Đại lộ Thịnh Vượng là phân khu của Chứng khoán VPBank (VPBankS). Tại đây, ứng dụng NEO Invest được giới thiệu như nền tảng đầu tư số toàn diện, tích hợp đa dạng các sản phẩm gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đến những danh mục đầu tư mẫu ePortfolio. Vì vậy, NEO Invest giúp loại bỏ mọi rào cản gia nhập thị trường, đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng từ cơ bản đến chuyên sâu, đồng thời mang lại trải nghiệm đầu tư dễ dàng, minh bạch và chủ động hơn bao giờ hết.

Chặng dừng chân cuối cùng để hoàn thiện hành trình kiến tạo là không gian của Bảo hiểm số OPES, nơi mang đến những giải pháp bảo vệ thành quả tài chính trước mọi biến động. Với sản phẩm Bảo hiểm nhà (O.HOUSE) và Bảo hiểm vật chất ô tô (O.CAR), OPES giúp bảo vệ trọn vẹn những tài sản giá trị nhất của các khách hàng, với quy trình số từ mua trực tuyến, nhận hợp đồng điện tử và xử lý bồi thường nhanh chóng.

Không khí trên Đại lộ Thịnh Vượng càng thêm bùng nổ với loạt minigame thử thách tại mỗi chặng dừng chân, nơi khách tham quan dễ dàng tích lũy điểm thưởng. Từ số điểm này, người chơi sẽ tham gia tung xúc xắc để bứt phá điểm số, đổi lấy những phần quà giá trị hoặc thử vận may với vòng quay may mắn. Tổng giá trị quà tặng lên đến hàng tỷ đồng. Đặc biệt, đặc quyền hấp dẫn nhất chính là cơ hội “săn” vé dự “VPBank E-Concert”, đêm đại nhạc hội quy tụ dàn line up đình đám hứa hẹn “đốt cháy” phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 6-6.

Bên cạnh không gian lễ hội náo nhiệt, VPBank còn đồng hành cùng hội thảo chuyên sâu "Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số". Các phiên thảo luận sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, lan tỏa thông điệp về tiêu dùng hiện đại và các giải pháp số hóa thiết thực cho cuộc sống hằng ngày.

Dấu ấn mạnh mẽ tại Ngày tài chính số 2026 một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của VPBank trên bản đồ chuyển đổi số quốc gia, chứng minh năng lực vượt trội của một hệ sinh thái tài chính hiện đại luôn đi trước để đón đầu mọi nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là bước đi chiến lược thể hiện cam kết dài hạn của VPBank trong việc chung tay thúc đẩy một nền kinh tế số minh bạch, an toàn và phát triển bền vững tại Việt Nam.