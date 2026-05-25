Agribank và AFD ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hẩu 25/05/2026 20:39

(PLO)- Ngày 25-5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, tin tưởng lễ ký kết sẽ mở đường cho nhiều hợp tác tham vọng hơn giữa hai nước trong các lĩnh vực tài chính xanh, khí hậu và chuyển dịch năng lượng.

Tại sự kiện, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank - khẳng định cam kết quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, minh bạch. Trong đó, ưu tiên cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, các mô hình giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, tiến tới trở thành mô hình kiểu mẫu cho hợp tác quốc tế về tài chính khí hậu tại Việt Nam.

Đại diện AFD, ông Julien Seillan - Giám đốc AFD Việt Nam - tái khẳng định mong muốn đồng hành cùng các định chế tài chính lớn của Việt Nam hướng tới một nền tài chính bền vững, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai.

Hợp tác này mang lại ý nghĩa chiến lược quan trọng, giúp đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt trong lĩnh vực trọng yếu nông nghiệp và nông thôn.

Đối với Agribank, đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên ngân hàng tiếp cận thành công nguồn vay trung, dài hạn trực tiếp từ nước ngoài không qua bảo lãnh Chính phủ. Bước tiến này khẳng định uy tín quốc tế của Agribank, tạo dư địa để ngân hàng chủ động cơ cấu nguồn vốn và dẫn dắt thị trường tài chính xanh trong nước.

Thông qua hợp tác với AFD, Agribank tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững, mở rộng khả năng huy động vốn quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong hành trình chuyển đổi xanh, hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam.