Thông tin mới xuất hiện trong báo cáo tài chính của loạt đại gia 13/05/2026 11:04

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I-2026, Vinamilk ghi nhận tài sản sinh học. Theo đó, tổng giá trị tài sản sinh học dài hạn của Vinamilk đạt hơn 1.563 tỉ đồng, tăng trưởng ổn định so với đầu năm.

Vinamilk cũng cho biết giá trị đàn súc vật đã đến giai đoạn trưởng thành tăng thêm hơn 65 tỉ đồng (tăng 6,1%), trong khi nhóm chưa trưởng thành giảm nhẹ. Điều này cho thấy đàn bò đang đi vào giai đoạn khai thác sữa tối ưu. Tổng nguyên giá súc vật trưởng thành đạt mức 1.761 tỉ đồng.

Tương tự, doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi heo BAF cũng báo cáo tài sản sinh học khá chi tiết. Cụ thể, BAF hiện quản lý danh mục tài sản sinh học ngắn hạn tập trung chủ yếu vào đàn heo thịt. Theo báo cáo, các tài sản này được ghi nhận theo nguyên giá bao gồm chi phí từ thức ăn, thuốc thú y, nhân công trực tiếp đến khấu hao chuồng trại. Việc phân loại chi tiết độ tuổi đàn heo từ 1 đến 26 tuần tuổi và duy trì hệ thống ghi nhận giá gốc giúp doanh nghiệp kiểm soát giá thành sản phẩm trước khi xuất bán ra thị trường.

Đối với danh mục tài sản sinh học dài hạn (đàn heo giống hậu bị và heo nái sinh sản), nguyên giá với số dư cuối kỳ đạt mức 1.019,8 tỉ đồng, tăng trưởng so với con số đầu năm. Trong kỳ, doanh nghiệp này chi hơn 168,3 tỉ đồng để mua thêm con giống mới và kết chuyển 2,5 tỉ đồng từ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành vào đàn gia súc. Việc duy trì nguyên giá tài sản sinh học trên mức 1.000 tỉ đồng và đầu tư vào đàn giống dài hạn nhằm phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần thịt heo thương phẩm trong năm 2026.

Vinamilk giải thích khoản mục tài sản sinh học trong báo cáo tài chính.

Nhiều công ty khác như Hoàng Anh Gia Lai, Masan, Vissan, Dabaco... cũng có báo cáo chi tiết cho khoản mục tài sản sinh học.

Theo giới phân tích, lý do khoản mục tài sản sinh học xuất hiện trong các báo cáo tài chính của nhiều công ty là do Bộ Tài chính đang chuẩn hóa các định nghĩa để phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. Gọi là tài sản sinh học vì giá trị của chúng không cố định mà tự thay đổi thông qua quá trình sinh học như tăng trưởng, thoái hoá, sinh sản. Trước đây, các doanh nghiệp thường gộp bò sữa, heo, cây trồng vào tài sản cố định hữu hình. Việc tách riêng thành tài sản sinh học giúp nhà đầu tư thấy được năng lực tái sản xuất của doanh nghiệp nông nghiệp.