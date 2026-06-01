Hải quan phát hiện nhiều đồ chơi trẻ em nghi giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 01/06/2026 19:54

Tiếp tục triển khai Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mới đây, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Kết quả phát hiện, bắt giữ 4.904 sản phẩm là hàng thời trang, điện thoại, phụ kiện điện thoại, vòng bi, đồ chơi trẻ em, áo quần, ba lô… quá cảnh và nhập khẩu nghi vấn hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 6.956 sản phẩm hàng hoá không đủ điều kiện nhập khẩu, đây đều là đồ chơi trẻ em không đăng ký kiểm tra chuyên ngành.

Lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng nghi vấn.

Cụ thể, ngày 14-5, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra lô hàng quá cảnh do Công ty TNHH Thương mại TK vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai) đi Campuchia.

Kết quả, có 6 mục hàng với tổng số 1.043 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng gồm điện thoại, linh kiện của điện thoại... các hãng Samsung, Apple. Đáng nói, nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam như Apple.

Ngày 18-5, cơ quan chức năng đã kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh được vận chuyển bởi Công ty TNHH Thương mại AS từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai) đi Campuchia.

Kết quả kiểm tra có 9 mục hàng với tổng số 1.209 sản phẩm nghi vấn là hàng giả của các nhãn hiệu nổi tiếng gồm balo, quần áo... dán nhãn Nike, Louis Vuitton, Dior, Fendi...

Tại cảng Cát Lái (TP.HCM), ngày 26-5, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra lô hàng đồ chơi trẻ em do Công ty TNHH MTV ĐTTM PTH nhập khẩu theo loại hình kinh doanh.

Kết quả phát hiện 2.076 sản phẩm nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu và 6.956 sản phẩm không đủ điều kiện nhập khẩu. Trong đó có 1.152 bộ đồ chơi trẻ em nghi vấn giả nhãn hiệu SPIDERMAN, 924 bộ đồ chơi trẻ em nghi vấn giả nhãn hiệu AVENGERS; 5.900 khẩu súng và 1.056 bộ cung tên là đồ chơi trẻ em không đăng ký kiểm tra chuyên ngành.

Tại cảng Cái Mép (TP.HCM), ngày 27 và 28-5, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép kiểm tra lô hàng khai báo là đồ chơi cho trẻ em mới 100%. Hàng do Công ty CP GNL vận chuyển từ Cảng Cái Mép để quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) sang Campuchia.

Kết quả phát hiện 8 thùng, mỗi thùng 72 cái, tổng cộng 576 ô tô đồ chơi trẻ em nghi vấn giả nhãn hiệu AVENGERS.

Theo Cục Hải quan, bước đầu đại diện của chủ sở hữu quyền các nhãn hiệu trong 4 vụ việc nêu trên đều cho rằng nghi vấn về hàng giả mạo các nhãn hiệu là có cơ sở. Đội 3 hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.