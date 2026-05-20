Khởi tố chủ hộ kinh doanh K.W Sneaker buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu 20/05/2026 09:22

(PLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng, chủ hộ kinh doanh K.W Sneaker về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an TP tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP về ra quân cao điểm 45 ngày đêm để chuyển hoá địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. HCM đã bất ngờ đồng loạt kiểm tra ba địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17, Huỳnh Văn Nghệ; 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và 640, Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM.

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: CA

Các địa điểm này do Nguyễn Trần Việt Hoàng (33 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) làm đại diện.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsuka Tiger”, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỉ đồng.

Số lượng lớn tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng khai bắt đầu kinh doanh giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2-2023 đến nay. Toàn bộ số hàng hóa được mua qua các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hoàng thừa nhận biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng do giá rẻ hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao nên vẫn tiếp tục kinh doanh để thu lợi. Theo lời khai, từ trước đến nay Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép giả, thu lợi hơn 1 tỉ đồng.

Số hàng hóa được xác định là hàng giả. Ảnh: CA

Ngày 19-5, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an cảnh báo, mọi hành vi buôn bán sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đều xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng uy tín thương hiệu chính hãng và sẽ bị xử lý nghiêm.

Đối với người tiêu dùng, Công an TP.HCM khuyến cáo cần tỉnh táo khi mua sắm, không ham rẻ, tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Công an TP.HCM cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hãy thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh.