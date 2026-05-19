Công an TP.HCM phát thông báo tìm chủ 2 xe máy hiệu Nouvo 19/05/2026 09:57

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu hai xe máy hiệu Nouvo là vật chứng trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại phường Bình Đông.

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức phát hiện tại phường Bình Đông, TP.HCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thu giữ hai xe gắn máy đã qua sử dụng, gồm: Xe hiệu Nouvo, màu đen xám bạc, biển số 52Z5-3905, số khung: Y-004533, số máy: 2B52-04533. Xe hiệu Nouvo, màu đỏ đen, biển số 51N2-4380, số khung: 106514-Y, số máy: 106514-2B52.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vật chứng theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu của hai phương tiện nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của hai xe máy trên mang theo giấy tờ liên quan, nhanh chóng liên hệ tại địa chỉ số 47 Thành Thái (phường Diên Hồng, TP.HCM) để phối hợp giải quyết.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cán bộ điều tra Phạm Hùng (Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM), số điện thoại: 0907.307.500.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu các cá nhân, tổ chức liên quan không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ tiến hành xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.