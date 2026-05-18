Truy tìm người đàn ông liên quan đến vụ án thi thể nữ giới trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa 18/05/2026 15:07

(PLO)- Công an xác định Lê Dương Nghĩa có liên quan đến cái chết của bà T tại nhà nghỉ Kiều Vy ở phường Ba Ngòi, hiện người này không rõ tung tích.

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm người đối với Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Dương Nghĩa là người có liên quan đến cái chết của bà LTKT (55 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, Khánh Hòa), xảy ra tại nhà nghỉ Kiều Vy ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, vào ngày 14-5.

Ông Lê Dương Nghĩa. Ảnh: XH

Đặc điểm nhận dạng của Lê Dương Nghĩa chiều cao 1,65 cm, da nâu, tóc đen, người ốm. Thời điểm xảy ra vụ án, nghi phạm mặc quần tây màu đen, áo thun ngắn tay màu trắng có cổ tròn, áo khoác màu xanh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cá nhân, đơn vị nào thấy nghi phạm như nêu trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 21 Dã Tượng (phường Nha Trang) qua điều tra viên Nguyễn Văn Thương, số điện thoại 0886161888 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Như PLO đã đưa tin, khuya 12-5, đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy đến nhà nghỉ Kiều Vy thuê phòng số bốn để nghỉ qua đêm.

Đến trưa 13-5, hai người này ra ngoài mua cơm và 20 lon bia của nhà nghỉ Kiều Vy về ăn, uống tại phòng. Đến khuya cùng ngày, người khách nam lấy xe máy rời đi một mình.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: HB

Cuối chiều 14-5, chủ nhà nghỉ Kiều Vy nhận thấy bất thường trong phòng vì không thấy người nam quay lại, còn người nữ cũng không ra ngoài.

Khi đến gọi cửa nhưng không ai hồi âm, chủ nhà nghỉ Kiều Vy dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động, nên báo cơ quan chức năng.

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân nữ có vết thương sâu tại vùng ngực trái dẫn đến tử vong.