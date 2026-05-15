Bắt tạm giam 2 thanh niên đi 'giải quyết hộ' mâu thuẫn 15/05/2026 08:35

(PLO)- Được bạn nhờ đi giải quyết mâu thuẫn, hai thanh niên ở Khánh Hòa dùng mũ bảo hiểm đánh nạn nhân phải đi cấp cứu.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Thanh Cường (26 tuổi, ngụ phường Cam Ranh) và Nguyễn Tuấn Vũ (25 tuổi, ngụ phường Ba Ngòi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Tuấn Vũ và Mai Thanh Cường nghe tống đạt lệnh bắt tạm giam. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 30-12-2025, do có mâu thuẫn với Trương Ái Tây (35 tuổi), Nguyễn Văn Thế (33 tuổi, cùng ngụ phường Cam Linh) đã rủ Mai Thanh Cường, Nguyễn Tuấn Vũ, Trương Hà Phát Lộc (17 tuổi, ngụ phường Cam Ranh) và Trần Anh Văn (17 tuổi, ngụ xã An Phú, tỉnh Đăk Lăk) cùng đi đánh Tây giúp Thế.

Lúc này, Trần Anh Văn lái xe máy chở Thế và Cường; còn Vũ chở Lộc chạy đến nhà Trương Ái Tây ở tổ dân phố Lợi Hưng, phường Cam Linh.

Khi đến nơi, Thế chạy xe máy đi, Vũ chở Cường, Lộc ngồi giữa và Văn ngồi sau đi ra thì gặp Trương Ái Tây cùng anh trai Trương Hoài Khánh (49 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đi chiều ngược lại. Lúc này, cả nhóm dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh hai anh em bị thương phải đi cấp cứu.