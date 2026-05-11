Bắt 2 thanh niên chém người khi bị nhắc nhở nẹt pô 11/05/2026 16:32

(PLO)- Chủ nhà cùng con trai ra nhắc nhở nhóm thanh niên nẹt pô ồn ào lúc đêm khuya, hai thanh niên đã lấy hung khí chém nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Từ Văn Hùng (30 tuổi, ngụ xã Tân Định) và Lê Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ phường Đô Vinh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 6-4, ông NPA (ngụ thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh Hòa) đang ngủ trong nhà thì bị đánh thức bởi tiếng nẹt pô trước nhà nên đi ra nhắc nhở thì hai bên xảy ra cãi vã.

Hai nghi phạm nghe cơ quan công an đọc các lệnh tố tụng. Ảnh: AB

Lúc này, anh NPT (25 tuổi) con trai ông A, đi ra tranh cãi với nhóm thanh niên.

Lê Văn Tuấn chạy sang nhà dân bên ngay cạnh lấy hai hung khí (dao) rồi đưa Từ Văn Hùng một cây. Từ Văn Hùng đã dùng hung khí đánh, chém anh NPT gây thương tích nặng. Thấy con bị đánh, mẹ của anh T lao ra can ngăn. Sau khi gây án, hai thanh niên rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ninh Hòa vào cuộc điều tra, truy xét các nghi phạm. Đến gần 7 giờ ngày 7-4, Công an xã Nam Ninh Hòa đã bắt được hai nghi phạm này.