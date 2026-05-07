Vụ khách Thái Lan tố bị ‘chặt chém’ ở Nha Trang: Người bán kem bị phạt nặng 07/05/2026 18:47

(PLO)- Người đàn ông quê tỉnh Gia Lai bị xử phạt gần 3,5 triệu đồng sau khi bị du khách Thái Lan tố "chặt chém" cây kem với giá 100.000 đồng.

Ngày 7-5, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông PTD (55 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai).

Cơ quan chức năng làm việc với ông D sau phản ánh của du khách Thái Lan. Ảnh: MT

Theo đó, ông D bị xử phạt tổng cộng 3,457 triệu đồng về ba hành vi gồm: bán hàng nhỏ lẻ trên vỉa hè tuyến phố cấm tại khu vực công viên Tuệ Tĩnh; đi vào khu vực cấm và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội Thái Lan lan truyền thông tin một du khách mua cây kem từ người bán dạo tại Nha Trang với giá 100.000 đồng. Theo phản ánh, du khách gọi mua kem nhưng không hỏi giá trước. Đến khi thanh toán, người bán yêu cầu trả 100.000 đồng cho một cây kem. Sau một hồi tranh cãi, do kem bị rã nên du khách chỉ đưa 50.000 đồng.

Du khách này bày tỏ bức xúc vì cho rằng mức giá không hợp lý, chất lượng kem không tương xứng với số tiền bỏ ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trưa 2-5, tổ kiểm tra liên ngành của phường Nha Trang tiến hành kiểm tra, phát hiện ông D đang bán kem tại khu vực công viên bờ biển nên mời về làm việc.