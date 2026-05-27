Bắt tạm giam đối tượng nhiều lần cắt trộm dây điện trụ đèn chiếu sáng ở TP.HCM 27/05/2026 13:40

Ngày 27-5, Công an xã Phú Giáo phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên tuyến đường Tạo lực Phú Giáo – Bàu Bàng.

Bắt tạm giam nghi can cắt trộm dây điện trụ chiếu sáng ở TP.HCM. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, Công an xã Bàu Bàng tiếp nhận tin báo của người dân về việc nhiều dây điện tại các trụ đèn chiếu sáng dọc tuyến đường Tạo lực Phú Giáo – Bàu Bàng (đoạn qua ấp Đồng Chèo, xã Bàu Bàng) bị cắt trộm.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét, công an xác định Trần Văn Tuấn là nghi can thực hiện vụ việc.

Tuấn thừa nhận đã nhiều lần cắt trộm dây điện rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn thừa nhận đã nhiều lần cắt trộm dây điện tại các trụ đèn chiếu sáng rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Tuấn không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Bàu Bàng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, lắp camera giám sát và kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.