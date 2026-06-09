Cựu Tổng giám đốc SJC được đề nghị giảm 3 năm tù, buộc nộp lại 17.758 lượng vàng 09/06/2026 10:01

(PLO)- Theo đại diện Viện Công tố, 17.758 lượng vàng nguyên liệu cung cấp cho các bị cáo khác để sản xuất chèn vào trái quy định là công cụ, phương tiện phạm tội nên phải tịch thu...

Ngày 9-6, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM đã nêu quan điểm giải quyết vụ án đối với các bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 11 bị cáo khác về các tội: tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đại diện Viện Công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản, 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù, giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Bị cáo Lê Thúy Hằng. Ảnh: TRẦN MINH

Đối với 11 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án, gồm: bị cáo Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Hoàng Lệ Huê, Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Lê Thanh, Trần Hiền Phúc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Lộc, Trương Công Ánh, đại diện VKS xác định trong giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo đã cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới; nên đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo này.

Cũng theo đại diện Viện Công tố, bị cáo Lê Thúy Hằng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động, phân công và chiếm hưởng phần lớn số tiền chiếm đoạt trong vụ án. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để đưa ra mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Hằng đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, chứng cứ như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện và đã nộp thêm 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.... để xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện Công tố đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hằng.

Về phần xử lý vật chứng, đại diện Viện Công tố đề nghị giữ y án sơ thẩm. Theo đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng bồi thường 14 tỉ đồng cho SJC và khắc phục 73 tỉ đồng; các bị cáo khác phải bồi thường số tiền tương ứng với hành vi phạm tội.

Tòa cũng tuyên buộc bà Hằng và đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC. Đây là số vàng miếng và vàng nhẫn được các bị cáo mua nguyên liệu bên ngoài để sản xuất và được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội hiện không thu hồi được.

Theo đại diện Viện Công tố, 17.758 lượng vàng nguyên liệu cung cấp cho các bị cáo khác... để sản xuất chèn vào là trái quy định. Dù không thu được nhưng số vàng công cụ, phương tiện nên buộc các bị cáo nộp lại theo tỉ lệ % tương ứng, phù hợp với quy định tại Điều 47 BLHS và Nghị quyết 03 Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bị cáo Hằng được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Bị cáo Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Bị cáo này còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt 11,6 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch.

Hậu quả, bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỉ đồng.