Cựu tổng giám đốc SJC nói không có khả năng nộp lại 10.000 lượng vàng 20/10/2025 15:08

(PLO)- Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, xin cấp phúc thẩm giảm án và xem xét lại khoản nộp hơn 10.000 lượng vàng cho nhà nước.

Ngày 20-10, liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Thúy Hằng xin được giảm nhẹ hình phạt và xin cấp phúc thẩm xem xét về việc phải nộp lại hơn 10.000 lượng vàng.

Cụ thể, bị cáo Lê Thúy Hằng cho biết gia đình có công với cách mạng và xin xem xét lại hành vi để được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chăm sóc gia đình, đóng góp cho xã hội.

Bản thân bị cáo đạt chiến sĩ thi đua xuất sắc trong nhiều năm, làm nhiều công tác từ thiện. Hoàn cảnh gia đình bị cáo Hằng neo đơn, bố mẹ đều đã lớn tuổi cần phải có người chăm sóc.

Bị cáo Hằng cho biết sẽ thuyết phục gia đình khắc phục số tiền hưởng lợi và mong sớm được trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

Bị cáo Lê Thúy Hằng - cựu tổng giám đốc SJC, tại tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Về phần trách nhiệm dân sự, bị cáo Hằng mong được xem xét lại khoản hơn 10.000 lượng vàng bị buộc nộp lại vào ngân sách nhà nước, cụ thể là nộp lại 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.410 lượng vàng nhẫn SJC.

Bị cáo Hằng xin cấp phúc thẩm xem xét vì bản thân không có khả năng và bị cáo Hằng không dùng số vàng này để sản xuất vàng trái phép.

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng xin cấp phúc thẩm cho cơ hội được quay trở về với gia đình và xã hội. Xin xem xét cho các bị cáo là nhân viên vì các bị cáo này có hoàn cảnh khó khăn.

Xét xử sơ thẩm ngày 30-9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

15 các bị cáo còn lại từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ngân hàng nhà nước giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỉ đồng.

Cấp sơ thẩm xác định, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỉ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi tham ô tài sản, bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập Tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Bị cáo Hằng đã chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền. Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỉ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng 8,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Chỉ đạo bị cáo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch.

Cấp sơ thẩm nhận định, bị cáo Lê Thúy Hằng chiếm giữ số tiền hưởng lợi cao nhất nên có vai trò cao nhất trong vụ án và có vai trò chủ mưu, chỉ đạo. Các bị cáo còn lại tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên để thực hiện hành vi phạm tội, đóng vai trò thực hành, giúp sức. Hành vi phạm tội của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, trong thời gian dài, với cùng một phương thức.

Ngoài mức bồi thường bằng tiền, tòa còn tuyên buộc cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng phải nộp lại hơn 10.000 lượng vàng vào ngân sách nhà nước.