Chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của chị gái người yêu

(PLO)- Được người yêu đưa về nhà ra mắt, thấy chị gái người yêu kinh doanh có nhiều tiền, gia đình có khu nuôi trồng thủy sản, bị can nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Bình Định từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2011.

Năm 2019, bị can Định quen biết và nảy sinh tình cảm với chị PNH.

Sau khi yêu nhau, người yêu đưa Nguyễn Bình Định về ra mắt gia đình tại Hải Phòng.

Tại đây, bị can gặp chị Q, chị gái của người yêu. Thấy chị Q kinh doanh dịch vụ du lịch, gia đình có khu vực nuôi trồng thủy sản lớn tại TP Hải Phòng, Nguyễn Bình Định nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Q.

Bị can lừa đảo chiếm đoạt của chị gái người yêu 8 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Định nói với chị Q về việc sẽ tiến tới hôn nhân với em gái chị Q; muốn kiếm tiền để nuôi chị H, lo cho cuộc sống gia đình sau này. Sau đó, bị can Định lấy lý do cần tiền để làm ăn, nhiều lần hỏi vay tiền của chị Q.

Ban đầu, Nguyễn Bình Định chỉ vay chị Q số tiền từ 20-100 triệu đồng, sau đó trả đầy đủ, đúng hẹn nhằm tạo lòng tin với chị Q.

Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, rủ chị Q cùng tham gia đầu tư kinh doanh; hứa hẹn giúp chị Q xin được nguồn vốn ODA, bị can Định đã chiếm đoạt của bị hại tổng số hơn 8 tỉ đồng.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 6-2020, Định nói dối với chị Q về việc Định đang góp vốn vào một công ty để mở trường mầm non tư thục tại Hà Tĩnh. Định rủ chị Q góp tiền tham gia đầu tư cùng, lợi nhuận được hưởng theo tỉ lệ vốn góp vốn.

Sau đó, chị Q nhờ em trai đưa trực tiếp cho Định 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỉ đồng để góp vốn.

Khi biết chị Q có ý định mua xe ô tô, Định nói với chị Q để mình mua hộ xe, sẽ được giảm thuế. Tin tưởng em rể tương lai, chị Q chuyển 850 triệu đồng cho Định. Sau đó, Định hỏi vay 250 triệu đồng, chị Q cũng đồng ý, chuyển tiền.

Ngày 26-6-2020, Định tự soạn thảo Hợp đồng góp vốn ký giữa Định và giám đốc một doanh nghiệp để đầu tư hạng mục giáo dục, trong đó Định góp 7 tỉ đồng.

Sau đó, bị can sử dụng một hợp đồng góp vốn giả về Dự án xây dựng trường mầm non và rủ chị Q tham gia. Bị can nói sẽ chuyển 850 triệu đồng mua ô tô và 250 triệu đồng cho vay trước đó sang đầu tư dự án, khi nào rút được vốn về Định sẽ mua xe ô tô cho chị Q.

Sau đó, Định đưa ra lý do thiếu tiền đầu tư để thúc giục chị Q chuyển thêm tiền. Tin tưởng Định, chị Q nhiều lần chuyển khoản cho bị can với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Đến tháng 7-2020, Định nói dối chị Q việc mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng ở trung ương và nước ngoài, có khả năng xin được nguồn vốn ODA của Chính phủ là 150 tỉ đồng để đầu tư vào khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Q, phát triển thành khu du lịch sinh thái kết hợp khu nuôi trồng thủy sản.

Do tin tưởng Định, từ ngày 14-2 đến ngày 8-7-2020, chị Q đã chuyển hơn 3,1 tỉ đồng cho bị can Định đi đối ngoại, xin nguồn vốn về. Sau đó Định nại ra nhiều lý do yêu cầu chị Q chuyển tiền.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Định đã lừa đảo, chiếm đoạt chị Q ở cả hai vụ trên là hơn 8 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được, Định dùng chi tiêu cá nhân hết, mới khắc phục được 500 triệu đồng rồi cắt liên lạc, bỏ trốn.