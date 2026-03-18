Cấp khống chứng chỉ đào tạo lái xe, cựu giám đốc Trung tâm nói bị áp lực doanh thu 18/03/2026 18:52

(PLO)- Tại phần bào chữa, Cựu giám đốc Trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe cho rằng sai phạm xuất phát từ áp lực công việc, áp lực doanh thu...

Chiều 18-3, phiên xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe tiếp tục đến phần tranh luận.

Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Văn Búp (cựu giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) dù không tổ chức học thực hành nhưng đã chỉ đạo cấp dưới để chỉ đạo các cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của các giáo viên thỉnh giảng; lập khống hồ sơ giảng dạy.

Từ đó, Trung tâm cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên; gây thiệt hại cho Trung tâm tổng số tiền 14,6 tỉ đồng; mua 421 hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa các hồ sơ giảng dạy thực hành, thu lợi bất chính gần 13 tỉ đồng. Bị cáo Búp còn cùng 2 bị cáo cấp dưới đưa 1 tỉ đồng cho hai bị cáo là cán bộ thuế để không phải bị phạt số tiền thuế lớn.

Bị cáo Hồ Văn Búp. Ảnh: SONG MAI

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Búp 27-30 năm tù về 4 tội danh, gồm: giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp; đưa hối lộ.

Tự bào chữa, bị cáo Hồ Văn Búp đồng ý với cáo trạng truy tố nhưng mức án mà VKS đề nghị 27-30 năm tù là quá nặng.

Theo cựu giám đốc trung tâm, thời điểm bị cáo đảm nhiệm chức vụ giám đốc, trung tâm đang trong giai đoạn ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thời điểm này, trung tâm không có nguồn thu trong khi vẫn phải đảm bảo chi trả lương và các chế độ cho người lao động.

Tình hình tài chính của đơn vị đặc biệt khó khăn, bị cáo đã phải chịu áp lực công việc, áp lực doanh thu để trả lương cho người lao động rất lớn. Bị cáo Hồ Văn Búp mong HĐXX xem xét để giảm nhẹ mức án.

Các luật sư bào chữa cho 30 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Bào chữa cho bị cáo Búp, luật sư (LS) đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện các yếu tố của vụ án đối với thân chủ.

Theo LS, bị cáo Búp giữ chức vụ giám đốc trung tâm trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học viên không thể đến trung tâm để học trực tiếp. Do đó, nếu số lượng học viên đăng ký học giảm, Trung tâm sẽ không có nguồn thu để duy trì hoạt động, chi trả tiền lương...

Theo LS, bị cáo Búp không phải là người xây dựng, đề xuất hoặc khởi xướng phương án hợp thức hóa hồ sơ thi hết môn của học viên, mà chỉ là một trong những người tham gia cuộc họp và đồng ý tiếp tục thực hiện phương án đã có trước đó.

Đối với hành vi đưa hối lộ, LS cho rằng hành vi đưa tiền của bị cáo Búp không xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân mà nhằm giải quyết các tồn tại về sổ sách kế toán và nghĩa vụ thuế của Trung tâm... Bị cáo Búp cũng đã tự thú hành vi đưa hối lộ trong quá trình làm việc với CQĐT, góp phần quan trọng trong việc điều tra, làm rõ vụ án.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Cũng tại phần bào chữa, bị cáo Hồ Chí Cường (cựu trưởng ban đào tạo Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV kiểm định chất lượng công trình xây dựng) cho rằng chỉ thực hiện công việc theo sự phân công của giám đốc trung tâm.

Các hành vi của bị cáo thực chất phát sinh từ một chuỗi hành vi liên tục trong quá trình thực hiện công việc. Đồng thời, trong vụ án cũng có một phần nguyên nhân xuất phát từ các học viên tham gia đào tạo.

Bị cáo này xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt do mức đề nghị của VKS quá cao, 21-24 năm tù.

Cũng tại phần bào chữa, các bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu phó Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), Nguyễn Ngọc Thủy (cựu trưởng ban đào tạo Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), Ngô Thị Hàn Ly (cựu kế toán Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT)... đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.