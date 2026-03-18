Chi tiết mức án đề nghị với 30 bị cáo trong vụ cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe

Ngày 18-3, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án sơ thẩm đối với 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT); Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe và Trung tâm Đào tạo lái xe.
Mức án chi tiết đối với 30 bị cáo:
|STT
|Họ tên
|Nghề nghiệp, chức vụ
|Mức án đề nghị
|Tội danh
|1
|Hồ Văn Búp
|Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
|27-30 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước;
Đưa hối lộ.
|2
|Nguyễn Văn Dương
|Phó Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
|26-30 năm tù
|3
|Nguyễn Ngọc Thủy
|Trưởng ban đào tạo Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
|19-21 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
|4
|Ngô Thị Hàn Ly
|Kế toán Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
|15-18 năm tù
|Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Đưa hối lộ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
|5
|Ngô Thị Nhâm
|Kế toán trường Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng
|11-13 năm tù
|Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
|6
|Đậu Xuân Văn
|Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng
|22-25 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
|7
|Hồ Chí Cường
|Trưởng ban đào tạo Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng
|21-24 năm tù
|8
|Nguyễn Thị Hiền
|Kế toán trưởng Trung tâm đào tạo lái xe
|12-14 năm tù
|Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
|9
|Nguyễn Công Toàn
|Phó Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe
|8-10 năm tù
|10
|Trịnh Ngọc Chuân
|Trưởng Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe
|18-21 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
|11
|Lê Thanh Hải
|Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe
|10-11 năm tù
|12
|Bùi Công Điền
|Phó trưởng Ban hành chính - Nhân sự, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
|10-11 năm tù
|Giả mạo trong công tác
|13
|Mai Xuân Viên
|Phó Trưởng ban phụ trách Ban hành chính - Nhân sự, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
|10-11 năm tù
|14
|Lương Văn Viễn
|Phó Giám đốc, Trung tâm
kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
|16-18 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
|15
|Hồ Ngọc Hồng Tiên
|Trưởng Ban đào tạo, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
|10-11 năm tù
|Giả mạo trong công tác
|16
|Trần Thị Tuyết
|Phó Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe
|10-11 năm tù
|17
|Mai Thị Bích Hồng
|Nhân viên Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
|3-4 năm tù
|Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
|18
|Trần Xuân Tình
|Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
|17-19 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
|19
|Nguyễn Xuân Vinh
|Trưởng Ban đào tạo Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
|15-17 năm tù
|20
|Nguyễn Văn Hưng
|Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
|14-17 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
|21
|Đặng Duy
|Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình
|300 - 400 triệu đồng.
|Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
|22
|Nguyễn Văn Hiệp
|Chủ Doanh nghiệp tư nhân Tân Thịnh Vượng
|3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù
|23
|Nguyễn Thị Ngọc Nga
|Chủ Doanh nghiệp tư nhân TMDV Phương Thiện.
|400-500 triệu đồng
|24
|Nguyễn Thị Nghiệp
|Quản lý DNTN TMDV Phương Thiện
|3-4 năm tù
|25
|Trần Ngọc Nhân
|Kiểm tra viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế TP.HCM(cũ)
|7-8 năm tù
|Nhận hối lộ
|26
|Trần Thị Thanh An
|Chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế TP.HCM (cũ)
|7-8 năm tù
|27
|Trương Lâm Đức
|Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
|19-21 năm tù
|Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
|28
|Vũ Đức Thiệu
|Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
|5-6 năm tù
|Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
|29
|Hoàng Văn Tân
|Quyền hiệu trưởng - Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
|7-8 năm tù
|30
|Phạm Thị Thu Hiền
|Thủ quỹ Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT - Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
|3-4 năm tù