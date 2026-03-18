Chi tiết mức án đề nghị với 30 bị cáo trong vụ cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe

(PLO)- VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe.
Ngày 18-3, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án sơ thẩm đối với 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT); Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe và Trung tâm Đào tạo lái xe.

Mức án chi tiết đối với 30 bị cáo:

STT
 Họ tên
Nghề nghiệp, chức vụ
 Mức án đề nghị
 Tội danh
1
 Hồ Văn Búp
Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
 27-30 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước;
Đưa hối lộ.
2
 Nguyễn Văn Dương
 Phó Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
 26-30 năm tù
3
 Nguyễn Ngọc Thủy
 Trưởng ban đào tạo Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
 19-21 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
4
 Ngô Thị Hàn Ly
 Kế toán Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
 15-18 năm tù
 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Đưa hối lộ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
5
 Ngô Thị Nhâm
 Kế toán trường Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng
 11-13 năm tù
 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
6
 Đậu Xuân Văn
 Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng
 22-25 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
7
 Hồ Chí Cường
 Trưởng ban đào tạo Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng
 21-24 năm tù
8
 Nguyễn Thị Hiền
 Kế toán trưởng Trung tâm đào tạo lái xe
 12-14 năm tù
 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
9
 Nguyễn Công Toàn
 Phó Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe
 8-10 năm tù
10
 Trịnh Ngọc Chuân
 Trưởng Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe
 18-21 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
11
 Lê Thanh Hải
 Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe
 10-11 năm tù
12
 Bùi Công Điền
 Phó trưởng Ban hành chính - Nhân sự, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
 10-11 năm tù
 Giả mạo trong công tác
13
 Mai Xuân Viên
 Phó Trưởng ban phụ trách Ban hành chính - Nhân sự, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
 10-11 năm tù
14
 Lương Văn Viễn
 Phó Giám đốc, Trung tâm
kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
 16-18 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
15
 Hồ Ngọc Hồng Tiên
 Trưởng Ban đào tạo, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An
 10-11 năm tù
 Giả mạo trong công tác
16
 Trần Thị Tuyết
 Phó Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe
 10-11 năm tù
17
 Mai Thị Bích Hồng
 Nhân viên Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT
 3-4 năm tù
 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
18
 Trần Xuân Tình
 Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
 17-19 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
19
 Nguyễn Xuân Vinh
 Trưởng Ban đào tạo Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
 15-17 năm tù
20
 Nguyễn Văn Hưng
 Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
 14-17 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
21
 Đặng Duy
 Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình
 300 - 400 triệu đồng.
 Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
22
 Nguyễn Văn Hiệp
 Chủ Doanh nghiệp tư nhân Tân Thịnh Vượng
 3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù
23
 Nguyễn Thị Ngọc Nga
 Chủ Doanh nghiệp tư nhân TMDV Phương Thiện.
 400-500 triệu đồng
24
 Nguyễn Thị Nghiệp
 Quản lý DNTN TMDV Phương Thiện
 3-4 năm tù
25
 Trần Ngọc Nhân
 Kiểm tra viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế TP.HCM(cũ)
 7-8 năm tù
 Nhận hối lộ
26
 Trần Thị Thanh An
 Chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế TP.HCM (cũ)
 7-8 năm tù
27
 Trương Lâm Đức
 Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
 19-21 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
28
 Vũ Đức Thiệu
 Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
 5-6 năm tù
 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
29
 Hoàng Văn Tân
 Quyền hiệu trưởng - Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
 7-8 năm tù
30
 Phạm Thị Thu Hiền
 Thủ quỹ Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT - Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
 3-4 năm tù
SONG MAI
THÙY DƯƠNG
