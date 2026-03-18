Chi tiết mức án đề nghị với 30 bị cáo trong vụ cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe

STT

Họ tên

Nghề nghiệp, chức vụ

Mức án đề nghị

Tội danh



1

Hồ Văn Búp

Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT

27-30 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước;

Đưa hối lộ.



2

Nguyễn Văn Dương

Phó Giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT

26-30 năm tù



3

Nguyễn Ngọc Thủy

Trưởng ban đào tạo Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT

19-21 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



4

Ngô Thị Hàn Ly

Kế toán Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT

15-18 năm tù

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Đưa hối lộ;

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.



5

Ngô Thị Nhâm

Kế toán trường Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

11-13 năm tù

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.



6

Đậu Xuân Văn

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

22-25 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.



7

Hồ Chí Cường

Trưởng ban đào tạo Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

21-24 năm tù



8

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng Trung tâm đào tạo lái xe

12-14 năm tù

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.



9

Nguyễn Công Toàn

Phó Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe

8-10 năm tù



10

Trịnh Ngọc Chuân

Trưởng Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe

18-21 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.



11

Lê Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe

10-11 năm tù



12

Bùi Công Điền

Phó trưởng Ban hành chính - Nhân sự, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An

10-11 năm tù

Giả mạo trong công tác



13

Mai Xuân Viên

Phó Trưởng ban phụ trách Ban hành chính - Nhân sự, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An

10-11 năm tù



14

Lương Văn Viễn

Phó Giám đốc, Trung tâm

kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An

16-18 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



15

Hồ Ngọc Hồng Tiên

Trưởng Ban đào tạo, Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An

10-11 năm tù

Giả mạo trong công tác



16

Trần Thị Tuyết

Phó Ban đào tạo Trung tâm đào tạo lái xe

10-11 năm tù



17

Mai Thị Bích Hồng

Nhân viên Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT

3-4 năm tù

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ



18

Trần Xuân Tình

Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

17-19 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



19

Nguyễn Xuân Vinh

Trưởng Ban đào tạo Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

15-17 năm tù



20

Nguyễn Văn Hưng

Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

14-17 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.



21

Đặng Duy

Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình

300 - 400 triệu đồng.

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước



22

Nguyễn Văn Hiệp

Chủ Doanh nghiệp tư nhân Tân Thịnh Vượng

3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù



23

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Chủ Doanh nghiệp tư nhân TMDV Phương Thiện.

400-500 triệu đồng



24

Nguyễn Thị Nghiệp

Quản lý DNTN TMDV Phương Thiện

3-4 năm tù



25

Trần Ngọc Nhân

Kiểm tra viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế TP.HCM(cũ)

7-8 năm tù

Nhận hối lộ



26

Trần Thị Thanh An

Chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế TP.HCM (cũ)

7-8 năm tù



27

Trương Lâm Đức

Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

19-21 năm tù

Giả mạo trong công tác;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



28

Vũ Đức Thiệu

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

5-6 năm tù

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



29

Hoàng Văn Tân

Quyền hiệu trưởng - Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

7-8 năm tù

