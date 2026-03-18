Vụ cấp khống chứng chỉ đào tạo lái xe: Cựu giám đốc Trung tâm bị đề nghị đến 30 năm tù 18/03/2026 10:42

(PLO)- Theo đại diện VKSND TP.HCM, các bị cáo vì động cơ vụ lợi mà cố ý làm trái quy định mà thực hiện hành vi trái công vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng...

Ngày 18-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT); Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe và Trung tâm Đào tạo lái xe.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Hồ Văn Búp (cựu giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) 27-30 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) 26-30 năm tù về 4 tội danh, gồm: giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp; đưa hối lộ.

Bị cáo Hồ Văn Búp. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Ngô Thị Hàn Ly (cựu kế toán Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) bị đề nghị 15-18 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hai bị cáo Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An (Đoàn kiểm tra - Cục Thuế TP.HCM cũ) cùng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức phạt tiền 300 triệu đồng đến 25 năm tù về một hoặc các tội danh trên.

Theo đại diện VKS, trong vụ án, các bị cáo đều đã trên 18 tuổi, có trình độ chuyên môn, nhiều năm công tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghề nghiệp, lĩnh vực về thuế; nhiều bị cáo từng giữ chức vụ như chủ tịch hội đồng trường, giám đốc, phó giám đốc...

Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã cố ý làm trái quy định mà thực hiện hành vi trái công vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự quản lý hành chính và gây bức xúc trong dư luận.

Các luật sư tham gia phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Theo VKS, Trường Cao đẳng GTVT TƯ III, gồm: Hội đồng Trường; Lãnh đạo Trường; các phòng chức năng, chuyên môn và 6 Trung tâm, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tư vấn Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe và Trung tâm đăng kiểm 50-08D.

Ngoài TTĐK 50-08D đã bị khởi tố, điều tra, xét xử trong vụ án khác, 5 Trung tâm thuộc Trường đã có những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài và có hệ thống.

Các cựu cán bộ lãnh đạo Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã không thực hiện nghiêm quy định, giao nhiệm vụ và ký các văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát các trung tâm trực thuộc trong quá trình tổ chức đào tạo, quản lý học viên và quá trình sát hạch.

Điều này dẫn đến tình trạng các trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp hơn 16.000 chứng chỉ trái quy định...

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Tại Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới HTVT, bị cáo Hồ Văn Búp đã chỉ đạo các bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly yêu cầu các cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của các giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy.

Trung tâm này đã cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên; gây thiệt hại cho Trung tâm tổng số tiền 14,6 tỉ đồng; mua 421 hóa đơn GTGT khống tại 2 để hợp thức hóa các hồ sơ giảng dạy thực hành, thu lợi bất chính gần 13 tỉ đồng.

Đến ngày 20-6-2022, Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An - Đoàn kiểm tra - Cục Thuế TP.HCM (cũ) đến làm việc với trung tâm và nói qua kiểm tra tài liệu, phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê sai thuế và bị truy thu thuế hơn 40 tỉ đồng.

Để được giúp hợp thức và bỏ qua các sai phạm về thuế của trung tâm, bị cáo Búp đã chỉ đạo Nguyễn Văn Dương và Ngô Thị Hàn Ly đi rút sổ tiết kiệm, gom tiền mặt để đưa hối lộ cho 2 cán bộ thuế 1 tỉ đồng nhằm bỏ qua các sai phạm.