Sắp xét xử cựu giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT 27/02/2026 16:04

(PLO)- Theo cáo buộc, các trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp chứng chỉ trái quy định, nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được xét dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe...

Dự kiến ngày 10-3, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT); Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe và Trung tâm Đào tạo lái xe.

Trong đó, bị cáo Hồ Văn Búp (cựu giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) bị đưa ra xét xử về 4 tội danh, gồm: giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ.

Bị cáo Ngô Thị Hàn Ly (cựu kế toán Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

27 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về một hoặc các tội danh nêu trên.

Bị cáo Hồ Văn Búp, cựu giám đốc trung tâm thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Phiên xét xử diễn ra đến ngày 20-3. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Hoài Nam. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên, ông Mai Hoàn Đông và bà Lê Trương Hà Linh.

Tòa án đã triệu tập hơn 100 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Bộ GTVT cũ (nay là Bộ Xây dựng) và các giảng viên thuộc các trung tâm này.

Theo cáo trạng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, những sai phạm tại 5 trung tâm đã xảy ra trong thời gian dài, có hệ thống, xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, các cán bộ lãnh đạo Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã không thực hiện nghiêm quy định, quy chế nội bộ; giao nhiệm vụ và ký các văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát các trung tâm trực thuộc trong quá trình tổ chức đào tạo, quản lý hồ sơ học viên và quá trình sát hạch.

Điều này dẫn đến tình trạng các trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp chứng chỉ trái quy định, làm phát sinh nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được xét dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe với mục đích trục lợi.

Trong đó, tại Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới HTVT, bị cáo Hồ Văn Búp với vai trò giám đốc, dù không tổ chức học thực hành nhưng bị cáo vẫn chỉ đạo các bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly yêu cầu các cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của các giáo viên thỉnh giảng; lập khống hồ sơ giảng dạy.

Trung tâm cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên; gây thiệt hại cho Trung tâm tổng số tiền 14,6 tỉ đồng; mua 421 hóa đơn GTGT khống tại 2 doanh nghiệp để hợp thức hóa các hồ sơ giảng dạy thực hành, thu lợi bất chính gần 13 tỉ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

Nguyễn Văn Dương, cựu phó giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải. Ảnh: CA

Đến ngày 20-6-2022, Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An - Đoàn kiểm tra thuế - Cục Thuế TP.HCM (cũ) đến làm việc với trung tâm và nói qua kiểm tra tài liệu, phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê sai thuế và bị truy thu thuế hơn 40 tỉ đồng.

Để được giúp hợp thức và bỏ qua các sai phạm về thuế của trung tâm, bị cáo Búp đã chỉ đạo Nguyễn Văn Dương và Ngô Thị Hàn Ly đi rút sổ tiết kiệm, gom tiền mặt được 1,6 tỉ đồng.

Sau đó, Hồ Văn Búp đã đưa 1 tỉ đồng cho Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An, trong đó số tiền đưa hối lộ là 446 triệu đồng để không phải bị phạt số tiền thuế lớn.

Quá trình điều tra, bị cáo Hồ Văn Búp đã nộp lại số tiền 1,5 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương đã nộp 776 triệu đồng và Ngô Thị Hàn Ly đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.