Đề xuất Trung tâm sát hạch lái xe phải có chỗ để xe, tủ đựng đồ và thiết bị chống gian lận 27/01/2026 13:54

(PLO)- Có ý kiến đề xuất Trung tâm sát hạch lái xe phải đáp ứng có khu vực để xe cho học viên, tủ giữ đồ cho học viên; có đủ dụng cụ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị chống sét; thiết bị chống/phát hiện gian lận điện tử trong quá trình sát hạch.

Cục CSGT – Bộ Công an thông tin về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ ngành và công an các đơn vị, địa phương về dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ”.

Đề xuất bỏ quy định cứng về diện tích sân sát hạch

Trong đó có ý kiến cho rằng bỏ quy định cứng về diện tích sân sát hạch, chỉ quy định: Trung tâm sát hạch lái xe bảo đảm diện tích đáp ứng quy định của chính phủ, sân sát hạch bảo đảm diện tích đủ bố trí hình các bài sát hạch lái xe đối với các hạng sát hạch lái xe quy định tại quy chuẩn này.

Đồng thời có ý kiến đề nghị xem xét quy định diện tích sân sát hạch trong Dự thảo để đảm bảo phù hợp thực tiễn, tránh gây tốn kém, ảnh hưởng đến hoạt động của các Trung tâm sát hạch hiện hữu.

Theo Cục CSGT nên giữ nguyên quy định Trung tâm sát hạch phải có quy định cứng về diện tích. Ảnh: TN

Theo Cục CSGT nên giữ nguyên, vì nếu bỏ quy định này các Trung tâm diện tích nhỏ khi bố trí đủ các hình sẽ gây mất an toàn (hình các hạng xe sát nhau, không có khoảng trống an toàn cần thiết).

Dự thảo đang quy định về diện tích sân sát hạch gồm: Đối với trung tâm sát hạch loại 1: diện tích không nhỏ hơn 33.000 m2; Đối với trung tâm sát hạch loại 2: diện tích không nhỏ hơn 18.000 m2; Đối với trung tâm sát hạch loại 3: diện tích không nhỏ hơn 3.600 m2.

Thiết bị và phần mềm sát hạch đạt chuẩn

Đối với quy định về thiết bị và phần mềm sát hạch (tại Khoản 3) có ý kiến cho rằng danh mục các thiết bị Công nghệ thông tin (máy chủ, máy trạm) và phần mềm kiểm tra lý thuyết, sát hạch…cần chỉ rõ tiêu chuẩn cấu hình, nguồn gốc, xuất xứ và phương án, thiết bị đảm bảo về an ninh, an toàn khi kết nối các trung tâm sát hạch với các hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) của Cục CSGT và CSDL khác theo quy định.

Theo Cục CSGT quy định trong dự thảo đã rõ về nội dung máy chủ, máy trạm có cấu hình đáp ứng cài đặt và hoạt động tốt của các phần mềm sát hạch. Ảnh: TN

Liên quan đến đề xuất này, Cục CSGT phản hồi rằng giữ nguyên như dự thảo, vì đối với máy chủ, máy trạm có cấu hình đáp ứng cài đặt và hoạt động tốt của các phần mềm, đồng thời giúp linh hoạt, phù hợp nhiều tình huống sử dụng và dễ phù hợp với nhu cầu cần cấu hình máy tính cao hơn của Trung tâm sát hạch.

Về phần mềm sát hạch lý thuyết được Cục CSGT ban hành, phần mềm sát hạch lái xe trong hình, trên đường phải đáp ứng được đúng quy định của Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe.

Hiện Dự thảo đang quy định thiết bị và phần mềm sát hạch lý thuyết hạng A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu điện, mạng máy tính, máy in, phần mềm điều hành sát hạch lý thuyết và phần mềm sát hạch lý thuyết.

Máy chủ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định mà Dự thảo đưa ra đơn cử như: Có cấu hình phần cứng đáp ứng việc vận hành phần mềm điều hành sát hạch lý thuyết do Cục Cảnh sát giao thông chuyển giao ổn định trong trường hợp toàn bộ các máy trạm kết nối và thực hiện nội dung sát hạch lý thuyết.

Thiết bị và phần mềm sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu điện, mạng máy tính, máy in, phần mềm điều hành sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông và phần mềm sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông.