Đi xe máy nếu để chân chống quệt xuống đường coi chừng bị phạt nặng 14/02/2026 08:38

(PLO)- Ngày Tết, người điều khiển xe máy đừng cố tình sử dụng chân chống xe quệt xuống đường mà bị phạt nặng.

Nghiêm cấm hành vi sử dụng chân chống xe máy quệt xuống đường

Theo khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

Cố tình để chân chống khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Ảnh: MH

- Đi xe dàn hàng ngang;

- Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

- Sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;

- Buông cả hai tay; đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh; đi xe bằng hai bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh;

- Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định;

- Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;

- Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Mức phạt không gạt chân chống xe máy

Theo điểm a khoản 9 và điểm b khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt hành chính với số tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Theo điểm b khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024, trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy mà gây tai nạn thì bị xử phạt hành chính với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.