Chạy ô tô về quê đón Tết, hết phí sử dụng đường bộ có được đi trên cao tốc? 11/02/2026 08:16

(PLO)-Anh Hồ Minh Anh (ngụ TP.HCM) hỏi: “Cận Tết Nguyên đán 2026 muốn lái xe về quê đón Tết nhưng phí sử dụng đường bộ đã hết, còn thời hạn đăng kiểm đến tháng 2-2028 mới hết thì có được đi cao tốc?”.

Căn cứ Điều 56 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó ngoài việc phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ người lái xe gắn máy thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ còn phải mang theo các giấy tờ sau:

Chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt xe) hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của ngân hàng nếu xe đang được thế chấp tại ngân hàng;

Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới;

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe.

Chủ xe thắc mắc trên nhóm mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ thì sẽ phải mang theo các giấy tờ bao gồm:

Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc Giấy biên nhận còn hiệu lực của ngân hàng nếu xe đang được thế chấp tại ngân hàng;

Bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng;

Giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;

Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng;

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Như vậy, những loại giấy tờ phải mang theo khi tham gia giao thông từ 2025 bao gồm: Cà vẹt xe, bằng lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường và chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Riêng đối với người chạy xe máy chuyên dùng thì ngoài 4 loại giấy tờ đã nêu trước đó thì còn phải mang theo bằng/chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông.

Trường hợp các giấy tờ nêu trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì có thể xuất trình thông qua tài khoản định danh điện tử.

Theo quy định hiện hành, lái xe chậm đóng phí sử dụng đường bộ sẽ được đóng bổ sung vào kỳ đăng kiểm tiếp theo. Trường hợp chủ xe muốn nộp thì mang cà vẹt đến Trung tâm Đăng kiểm gần nhất để đóng. Hiện tại phí sử dụng đường bộ được ghi nhận trên hệ thống và không phát hành tem đường bộ nữa.