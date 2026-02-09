Dịp Tết, khách đi taxi không thắt dây an toàn thì ai bị xử phạt? 09/02/2026 18:18

(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2026, đi taxi mà hành khách không thắt dây an toàn thì ai sẽ là người bị xử phạt theo quy định mới nhất.

Thắt dây an toàn là một trong những biện pháp cơ bản giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông, một số hành khách vẫn chưa có thói quen thắt dây an toàn khi ngồi trên taxi.

Một thành viên đặt câu hỏi trên hội nhóm ô tô. (Ảnh chụp màn hình)

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô sẽ bị xử phạt hành chính.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là trong trường hợp hành khách không thắt dây an toàn, ai sẽ là người chịu phạt?

Theo khoản 2, điều 10, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, cả người lái xe và người được chở trên xe ô tô đều bắt buộc phải thắt dây đai an toàn tại những vị trí có trang bị.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019 một số cụm từ bị thay thế bởi điểm b khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021 và một số điểm được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021 quy định về việc xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

p) Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

q) Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy;

r) Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần;

s) Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

...

Đồng thời, khoản 4, điều 12, Nghị định 168/2024 cũng quy định rõ hành khách ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt từ 350.000 - 400.000 đồng. Điều này có nghĩa, không chỉ tài xế mà người ngồi trên xe cũng bị xử phạt trực tiếp nếu không tuân thủ.

Như vậy, từ những quy định trên đối với hành khách có hành vi ngồi trên xe taxi không thắt dây an toàn thì không những người tài xế bị xử phạt mà hành khách ngồi trên xe taxi cũng sẽ chịu phạt, cụ thể: