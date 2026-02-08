Vì sao ô tô điện chạy đến 15 năm mà pin vẫn không hư? 08/02/2026 14:25

Trong thế giới ô tô điện năm 2026, dù nhiều công nghệ mới đang được phát triển nhưng pin lithium-ion vẫn giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu nhờ những cải tiến đáng kể về tuổi thọ và hiệu suất.

Hầu hết mẫu xe điện hiện đại ngày nay vẫn sử dụng các biến thể của pin lithium-ion.

Đây không phải là một loại pin duy nhất mà là một gia đình các loại pin với các thành phần hóa học khác nhau được tối ưu hóa cho từng mục đích sử dụng.

Sở dĩ lithium-ion vẫn là lựa chọn ưu tiên vì chúng ngày càng bền hơn, sạc nhanh hơn, chi phí thấp hơn và độ an toàn cao hơn so với trước đây.

Một trong những công nghệ đang được kỳ vọng là pin ở trạng thái rắn (solid-state).

Khác với pin lithium-ion truyền thống sử dụng chất điện phân dạng lỏng vốn dễ cháy và dễ bị suy giảm ở nhiệt độ cao.

Pin trạng thái rắn thay thế bằng vật liệu rắn. Công nghệ này hứa hẹn mật độ năng lượng cao hơn nhiều, thời gian sạc cực nhanh và an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, việc sản xuất quy mô lớn vẫn là một thách thức kỹ thuật và chi phí rất đắt đỏ. Điển hình hãng xe Trung Quốc NIO từng cung cấp bộ pin bán rắn 150 kWh trên mẫu ET7, nhưng lượng người mua rất ít do giá thành quá cao.

Tại triển lãm CES vừa qua, Verge Motorcycles cũng gây chú ý khi công bố loại pin trạng thái rắn có thể sạc đầy trong 5 phút và chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, dù vậy những thông số này vẫn cần được kiểm chứng độc lập tại châu Âu.

Về nỗi lo pin xe điện sẽ trở thành ác mộng cần thay thế sau một thời gian sử dụng, các dữ liệu thực tế năm 2026 đã chứng minh điều ngược lại.

Phần lớn pin xe điện hiện đại chỉ mất khoảng 2% đến 3% dung lượng mỗi năm.

Sau 10 đến 15 năm sử dụng, nhiều bộ pin vẫn giữ được 70-80% dung lượng ban đầu, hoàn toàn đủ cho nhu cầu lái xe hàng ngày.

Thực tế, pin xe điện đang bền đến mức các nhà máy tái chế đang gặp khó khăn trong việc tìm đủ nguồn cung bộ pin cũ để xử lý.

Hiện tại, các cơ sở này chủ yếu hoạt động dựa trên phế liệu từ nhà máy hoặc các lỗi kỹ thuật sớm, thay vì các bộ pin hết hạn sử dụng từ xe điện đời cũ.