TP.HCM và Hà Nội sẽ siết xe xăng, nhiều chủ xe điện không còn lo lắng vì mua xe 0 đồng, sạc pin 0 đồng 27/02/2026 14:26

(PLO)-Giới quan sát lý giải, yếu tố quan trọng nhất để mẫu xe điện VinFast VF 3 chinh phục khách Việt là chính sách giá vô cùng dễ tiếp cận, đặc biệt với những khách hàng trẻ tìm kiếm một phương tiện thay thế xe máy.

Giá bán hợp lý đi kèm chính sách “mua xe 0 đồng” và lãi suất cố định đang kéo xe điện VinFast VF 3 đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ và các gia đình muốn lên đời từ xe hai bánh.

Cộng hưởng với chính sách sạc miễn phí tới 3 năm và chi phí bảo dưỡng thấp, VF 3 giúp bài toán sở hữu ô tô lần đầu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trả trước 0 đồng, không lo biến động lãi suất

VinFast VF 3 đang trở thành mẫu xe khuynh đảo thị trường ô tô Việt khi là mẫu xe bán chạy nhất năm 2025 và tiếp tục duy trì sức hút trong năm 2026. Ngay trong tháng 1, đã có 3.185 chiếc VF 3 đến tay người tiêu dùng để phục vụ những chuyến du xuân ngày Tết.

VinFast VF 3 đang trở thành mẫu xe khuynh đảo thị trường ô tô Việt khi là mẫu xe bán chạy nhất năm 2025.

Anh Hoàng Thái Hà, một nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng mới đây đã chuyển từ chiếc xe tay ga qua mẫu xe điện đô thị của VinFast. Với anh, chính sách giá của VF 3 hiện tại đang quá hời. Từ giá niêm yết 302-315 triệu đồng, khách hàng mua VF 3 như anh được hưởng ưu đãi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với chính sách mua xe 0 đồng trả trước, lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu. Đây là chính sách vô cùng thiết thực cho người dùng trong điều kiện lãi suất biến động mạnh trong thời gian qua. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn nhận ưu đãi trực tiếp 6% vào giá (thay chính sách lãi suất ưu đãi).

“Mức giá lăn bánh sau khi trừ các ưu đãi VinFast và miễn 100% phí trước bạ cho xe điện chỉ hơn 280 triệu đồng - thậm chí còn thấp hơn giá niêm yết”, anh Hà tính toán sau khi đã cộng các khoản chi phí đăng ký xe tại Đà Nẵng.

Reviewer Kenz Nguyễn (Kênh GearUpVN) nhìn nhận, VF 3 đã tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường ô tô Việt. “Chưa bao giờ người Việt có thể sở hữu một chiếc xe mới với mức giá tốt như vậy”, anh khẳng định. Dù là mẫu xe có mức giá thấp hàng đầu thị trường, VF 3 được bảo hành tới 7 năm (với xe) và 8 năm (với pin), đảm bảo người dùng có thể yên tâm sử dụng xe lâu dài.

Nuôi xe nhẹ gánh, 3 năm không lo chi phí

Nếu giá “dễ mua” là cú hích ban đầu, thì chi phí “dễ nuôi” là yếu tố khiến nhiều người yên tâm xuống tiền các mẫu xe điện của VinFast, trong đó có VF 3. Mới nhất, VinFast công bố chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng tới 10-2-2029 (tối đa 10 lần/tháng, áp dụng cho khách hàng mua xe mới từ 10-2-2026). Khách hàng hiện hữu cũng được tiếp tục hưởng quyền lợi này lên tới 3 năm từ khi mua xe, giúp tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi năm so với xe xăng.

VinFast công bố chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng tới 10-2-2029.

Khi chi phí năng lượng ở mức gần như 0 đồng trong giai đoạn ưu đãi, khoảng cách giữa “đi xe máy cho rẻ” và “đi ô tô cho an toàn, che mưa nắng” gần như không đáng kể, đặc biệt với nhóm di chuyển nội đô hằng ngày.

Anh Thành Nguyễn, một chủ xe VF 3 tại Hà Nội cho biết, từ khi chuyển từ xe máy sang VF 3, anh tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng tiền xăng mỗi tháng. Hơn nữa, chi phí bảo dưỡng VF 3 cũng không đáng kể, chỉ khoảng 500.000 đồng cho mốc bảo dưỡng đầu tiên 15.000 km.

“Giờ không lo đi ô tô chi phí đắt đỏ nữa rồi. Kể ra đi VF 3 còn rẻ hơn cả nuôi 2 chiếc xe tay ga của vợ chồng tôi”, anh Thành nhận định.

VF 3 bởi vậy được đánh giá sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất thị trường xe Việt trong năm nay nhờ giá lăn bánh dễ tiếp cận, ưu đãi tài chính hiệu quả và chi phí nhẹ gánh cho chủ xe. Với người trẻ và gia đình đang đi xe hai bánh muốn nâng cấp chất lượng cuộc sống, đây là thời điểm hiếm khi bài toán “mua được” và “nuôi được” cùng lúc trở nên rõ ràng.