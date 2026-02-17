Độc đáo mẫu xe tải Kei cắm trại tí hon chứa được 4 người ngủ 17/02/2026 10:16

(PLO)- Chiếc xe tải Kei nhỏ bé đã biến thành một ngôi nhà di động và có thể chứa tối đa bốn người ngủ phía sau.

Xe tải Kei được thiết kế dựa trên nền tảng Hijet, mang lại sự thoải mái cho các chuyến du lịch gia đình.

Xe dù nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ ngủ cho bốn người. Ảnh: Carscoops.

Hãy quên đi những chiếc xe RV khổng lồ đòi hỏi bằng lái hạng nặng và bãi đậu xe riêng. Nhật Bản thường giải quyết vấn đề bằng cách thu nhỏ chúng. Xe cắm trại siêu nhỏ dựa trên khung gầm Kei là một ví dụ điển hình.

Sản phẩm mới nhất là Dune Rover, còn gọi là Katana Mini của Direct Cars. Hãng đã biến phần sau của chiếc xe bán tải Daihatsu Hijet thành một không gian nhỏ gọn như phòng khách sạn.

Ngoại thất xe được phủ lớp sơn Raptor chống trầy xước. Các điểm nhấn màu đen xuất hiện trên cản trước, mâm hợp kim và các tấm kim loại gia cường. Đèn LED bổ sung trên nóc xe làm nổi bật vẻ ngoài hầm hố. Việc trang bị thêm bộ nâng gầm và lốp xe có độ bám tốt sẽ giúp khả năng off-road ấn tượng hơn.

Lối vào cabin là cửa sau có bậc thang điện. Bên trong là không gian ấm cúng tương tự như những chiếc xe nhà di động cao cấp. Tuy nhiên, kích thước nhỏ gọn vẫn nhắc nhở bạn rằng đây là một chiếc xe tải Kei.

Chỗ ngủ cho bốn người

Khu vực ăn uống gồm một bàn và hai ghế dài. Chúng có thể chuyển đổi thành giường đôi bằng cách sắp xếp lại đệm. Phía trên cabin, một giường đôi thứ hai được bố trí để tận dụng không gian theo chiều dọc.

Về lý thuyết, Dune Rover chứa được tối đa bốn người dù không gian khá chật chội. Hai người trong số đó sẽ cần phương tiện di chuyển khác vì Hijet vốn chỉ có hai chỗ ngồi.

Dù diện tích nhỏ, công ty vẫn khéo léo bố trí bồn rửa, lò vi sóng và tủ lạnh 35 lít. Xe còn có màn hình TV, ngăn chứa đồ dưới gầm giường, đèn chiếu sáng và máy điều hòa. Bảng điều khiển và nhiều cổng USB cũng được lắp đặt để sạc các thiết bị điện tử.

Điểm thiếu sót duy nhất là nhà vệ sinh hoặc vòi sen. Việc mong đợi cả hai tiện nghi này trong một cabin kích thước nhỏ là điều khó khả thi.

Tất cả tiện nghi được cung cấp năng lượng bởi bộ pin lithium-ion 100Ah. Người dùng có thể nâng cấp lên 200Ah để kéo dài thời gian sử dụng. Các tấm pin mặt trời 100W tùy chọn cũng giúp xe hoạt động độc lập với lưới điện tốt hơn.

Nếu Dune Rover quá hầm hố, Direct Cars còn cung cấp mẫu PLAT. Đây là mẫu xe cắm trại khác dựa trên Hijet, tập trung vào sử dụng trong đô thị. Xe có thiết kế cabin khí động học hơn, bánh xe khác biệt và màu sơn đen bạc. Mẫu này cũng trang bị thêm cửa bên hông, mái che và khu vực bếp rộng hơn.

Cả hai mẫu xe đều giữ nguyên khung gầm của xe bán tải Daihatsu Hijet. Xe trang bị động cơ 660cc, sản sinh công suất tối đa 63 mã lực với phiên bản tăng áp. Tùy thuộc vào xe nền tảng, công suất được truyền đến bánh sau hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT.

Chi phí thực tế là bao nhiêu?



Theo công ty, mẫu PLAT có giá khởi điểm là 4.390.000 yên (tương đương 28.000 USD, dưới 730 triệu đồng). Trong khi đó, Dune Rover có giá từ 5.980.000 yên (khoảng 38.100 USD, khoảng 990 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu thêm các tùy chọn, giá chiếc xe có thể lên tới 7.178.000 yên (khoảng 45.800 USD, khoảng 1 tỉ 190 triệu đồng). Mức giá này khá đắt đỏ so với kích thước của xe.

Nếu e ngại mức giá hoặc kích thước nhỏ, công ty còn cung cấp dịch vụ chuyển đổi cho các mẫu xe lớn hơn. Khách hàng có thể chọn Toyota Dyna, HiAce và Hilux để có không gian rộng rãi hơn cho những chuyến phiêu lưu.