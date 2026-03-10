Vì sao chiếc ô tô Toyota Vios, được mệnh danh là 'thùng tôn' sẽ được lắp đầy công nghệ nhưng vẫn ở vùng giá 400 triệu đồng? 10/03/2026 09:31

(PLO)-Giá công nghệ này đã giảm mạnh giúp chiếc ô tô Toyota Vios giá rẻ sẽ được hiện đại hoá không thua các dòng xe cao cấp.

Công nghệ LiDAR giá rẻ đang mở ra khả năng ứng dụng đại trà trên quy mô lớn thay vì chỉ giới hạn trong các dòng xe thử nghiệm như một thập kỷ trước.

Vào thời điểm đó các hệ thống LiDAR sơ khai lắp trên xe tự hành của Waymo có chi phí lên tới 50.000 USD mỗi chiếc với kích thước cồng kềnh thường phải đặt trên nóc xe và yêu cầu năng lượng tính toán khổng lồ để xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên sự bùng nổ của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn cục diện này khi các nhà sản xuất đẩy mạnh lắp đặt LiDAR lên xe điện thương mại và thúc đẩy các nhà cung cấp mở rộng quy mô sản xuất.

Những công ty như Hesai hay RoboSense đã tăng sản lượng đáng kể giúp kéo giá thành xuống mức kinh ngạc khi một số bộ phận nhỏ gọn hiện nay chỉ còn khoảng 200 USD.

Với hàng triệu cảm biến được sản xuất mỗi năm LiDAR đang trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao của xe điện.

Việc chi phí LiDAR giảm mạnh trong khi năng lượng tính toán của ô tô ngày càng cải thiện đã khiến các hãng xe phương Tây phải thay đổi cách nhìn về công nghệ này.

Khác với camera vốn phụ thuộc nhiều vào điều kiện ánh sáng và độ tương phản LiDAR sử dụng các xung laser để tạo ra bản đồ 3D chi tiết về môi trường xung quanh giúp hoạt động tin cậy trong bóng tối hoặc điều kiện tầm nhìn kém với độ chính xác cực cao về khoảng cách.

Hiện nay nhiều hãng xe như Rivian đang có kế hoạch đưa LiDAR lên dòng crossover R2 sắp tới trong khi Ford và General Motors cũng đang phát triển các hệ thống hỗ trợ tự lái cấp độ 3 vào cuối thập kỷ này.

Ngay cả những mẫu xe phổ thông vốn bị xem là thực dụng và thiếu hụt trang bị như Toyota Vios cũng sẽ không nằm ngoài làn sóng này.

Mẫu ô tô Toyota Vios vốn thường bị gọi vui là thùng tôn di động sẽ được hiện đại hóa mạnh mẽ với việc tích hợp các công nghệ cảm biến và hỗ trợ lái tiên tiến giúp thay đổi hoàn toàn hình ảnh từ một chiếc xe cơ bản sang một phương tiện thông minh và an toàn hơn cho người dùng đại chúng.

Nhiều hãng ô tô tin rằng việc kết hợp LiDAR cùng với camera và radar sẽ tạo ra một lớp bảo vệ đa tầng giúp xây dựng các phương tiện tự hành an toàn và có khả năng vận hành vượt trội hơn trong tương lai.