Tối ưu khả năng quan sát và điều phối tốc độ khi nhập làn cao tốc 09/03/2026 08:04

(PLO)- Chỉ vài giây thiếu quan sát hoặc điều chỉnh tốc độ không hợp lý khi nhập làn cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm trên cao tốc, vì vậy nắm vững cách quan sát và điều phối tốc độ là kỹ năng quan trọng mà mọi tài xế cần thành thạo.

Nhập làn vào đường cao tốc là một trong những thao tác đòi hỏi sự tập trung cao và kỹ năng điều khiển phương tiện tốt. Khác với các tuyến đường thông thường, cao tốc có tốc độ lưu thông lớn và mật độ phương tiện cao. Vì vậy, chỉ một quyết định thiếu quan sát hoặc điều chỉnh tốc độ không phù hợp cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.

Để nhập làn an toàn, người lái cần tối ưu đồng thời hai yếu tố quan trọng: khả năng quan sát và điều phối tốc độ.

Sử dụng đèn báo rẽ, gương chiếu hậu và liếc nhìn điểm mù mỗi khi chuyển làn. Ảnh: wikiHow

Trước hết, việc quan sát cần được thực hiện sớm và toàn diện. Ngay khi di chuyển vào làn tăng tốc, người lái nên nhanh chóng đánh giá tình hình giao thông trên tuyến chính: khoảng cách giữa các phương tiện, tốc độ của dòng xe đang lưu thông và khoảng trống phù hợp để nhập làn. Kiểm tra gương chiếu hậu, gương hai bên và điểm mù là bước bắt buộc để đảm bảo không có phương tiện đang di chuyển ở khu vực khó quan sát.

Song song với đó, người lái cần chủ động điều chỉnh tốc độ để tiệm cận với tốc độ của dòng xe trên cao tốc. Làn tăng tốc được thiết kế nhằm giúp phương tiện có đủ quãng đường để tăng tốc dần trước khi nhập vào dòng xe chính. Nếu di chuyển quá chậm, xe phía sau có thể bị bất ngờ và phải phanh gấp; ngược lại, tăng tốc quá nhanh khi chưa quan sát kỹ cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Một thao tác quan trọng khác là sử dụng tín hiệu chuyển làn đúng thời điểm. Việc bật xi-nhan sớm giúp các phương tiện trên cao tốc nhận biết ý định của bạn, từ đó chủ động điều chỉnh khoảng cách nếu cần. Khi đã xác định được khoảng trống an toàn, hãy nhập làn một cách dứt khoát nhưng êm ái, tránh đánh lái gấp hoặc thay đổi tốc độ đột ngột.

Sau khi nhập làn thành công, người lái cần nhanh chóng thiết lập khoảng cách an toàn với xe phía trước. Điều này không chỉ giúp duy trì sự ổn định của dòng giao thông mà còn tạo đủ không gian để xử lý các tình huống bất ngờ.

Trên thực tế, việc lên cao tốc không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật, mà còn là bài kiểm tra về khả năng quan sát, phán đoán và kỷ luật khi lái xe. Khi biết tận dụng đúng làn tăng tốc, điều chỉnh tốc độ hợp lý và giữ sự bình tĩnh sau tay lái, người lái sẽ dễ dàng hòa vào dòng phương tiện một cách an toàn, tự tin và chuyên nghiệp.