08/03/2026 08:18

(PLO)- Lùi xe trong tình huống khẩn cấp không chỉ là kỹ thuật, mà là thử thách bản lĩnh người lái. Giữ bình tĩnh, kiểm soát tốc độ và quan sát kỹ lưỡng sẽ giúp bạn biến khoảnh khắc căng thẳng thành một xử lý an toàn, chuẩn xác và chuyên nghiệp.

Kỹ thuật điều khiển xe lùi an toàn trong tình huống khẩn cấp

Trong thực tế giao thông, không phải lúc nào bạn cũng có đủ không gian để tiến về phía trước. Đường cụt, vật cản bất ngờ, va chạm phía trước hoặc yêu cầu thoát khỏi khu vực nguy hiểm buộc người lái phải đưa ra quyết định lùi xe nhanh chóng. Tuy nhiên, khi tâm lý đang căng thẳng, chỉ một thao tác thiếu kiểm soát cũng có thể làm gia tăng rủi ro.

Dưới đây là những nguyên tắc cốt lõi giúp bạn giữ vững sự bình tĩnh, làm chủ tay lái và thực hiện thao tác lùi xe an toàn, chính xác ngay cả trong điều kiện khẩn cấp.

1. Giữ bình tĩnh và quan sát toàn diện

Trong mọi tình huống khẩn cấp, yếu tố quan trọng nhất là kiểm soát tâm lý. Trước khi lùi xe, hãy hít thở sâu, tránh phản xạ đạp ga theo bản năng.

Quan sát kỹ qua gương chiếu hậu trung tâm, gương hai bên và chủ động quay đầu nhìn trực tiếp phía sau nếu cần để mở rộng góc nhìn. Không phụ thuộc hoàn toàn vào camera lùi hay cảm biến, công nghệ chỉ mang tính hỗ trợ; khả năng quan sát chủ động của người lái mới là yếu tố quyết định.

2. Kiểm soát tốc độ bằng chân phanh

Khi lùi xe, đặc biệt trong không gian hẹp, tốc độ phải được duy trì ở mức chậm nhất có thể.

- Với xe số tự động: rà phanh và để xe trôi nhẹ, hạn chế đạp ga.

- Với xe số sàn: phối hợp nhịp nhàng giữa côn và phanh để xe di chuyển êm ái, không giật cục.

Nguyên tắc quan trọng là "chậm nhưng chắc". Lùi chậm giúp bạn có thêm thời gian phản ứng nếu xuất hiện người đi bộ, xe máy hoặc vật cản bất ngờ phía sau.

3. Đánh lái đúng thời điểm, đúng hướng

Khi cần chuyển hướng trong lúc lùi, hãy ghi nhớ nguyên tắc: muốn đuôi xe đi về hướng nào, đánh lái về hướng đó.

Cần đánh lái đúng thời điểm, đúng hướng. Ảnh: wikiHow

Chỉ nên xoay vô-lăng khi xe đã bắt đầu di chuyển nhẹ để tránh lệch hướng đột ngột. Trong không gian chật hẹp, thao tác đánh lái cần dứt khoát nhưng có kiểm soát, tránh xoay quá nhiều khiến xe bị “gãy góc” hoặc mất phương hướng.

4. Sử dụng tín hiệu cảnh báo phù hợp

Trong tình huống khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) để các phương tiện xung quanh nhận biết bạn đang xử lý sự cố.

Nếu có người đi cùng, hãy nhờ họ xuống xe quan sát và hướng dẫn phía sau, đặc biệt khi tầm nhìn bị hạn chế hoặc khu vực đông người qua lại.

5. Lùi có tính toán, không lùi theo cảm tính

Khi buộc phải lùi để tránh chướng ngại phía trước, hãy xác định rõ điểm dừng an toàn trước khi thực hiện. Lùi quá xa có thể tạo ra nguy cơ mới phía sau.

Mỗi mét di chuyển đều cần có mục đích rõ ràng và được kiểm soát chặt chẽ.

6. Chủ động luyện tập trước khi gặp tình huống thật

Kỹ năng lùi xe không nên chỉ được "kích hoạt" khi đã rơi vào tình huống nguy cấp. Hãy thường xuyên luyện tập lùi xe trong bãi trống, đường hẹp hoặc khu vực có vạch kẻ mô phỏng không gian chật.

Việc thành thạo thao tác trong điều kiện an toàn sẽ giúp bạn hình thành phản xạ tự tin, xử lý dứt khoát và chính xác hơn khi cần.