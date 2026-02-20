Những cách đơn giản để xe ít hao mòn hơn 20/02/2026 07:53

(PLO)- Chỉ với vài thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn có thể giúp xe bền bỉ hơn, tiết kiệm chi phí sửa chữa và luôn an toàn trên mọi hành trình.

Xe là tài sản gắn bó lâu dài với mỗi người, nhưng không phải ai cũng biết rằng chỉ vài thói quen nhỏ hằng ngày cũng có thể giúp xe vận hành bền bỉ, tiết kiệm chi phí sửa chữa và đảm bảo an toàn. Dưới đây là những cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để hạn chế hao mòn cho xe của bạn.

Bảo dưỡng định kỳ đúng lịch

Bảo dưỡng định kỳ là yếu tố quan trọng nhất giúp xe hoạt động trơn tru và bền bỉ. Việc thay dầu, kiểm tra lọc gió, bugi, phanh, lốp và hệ thống làm mát theo khuyến nghị của nhà sản xuất giúp phát hiện sớm hư hỏng và tránh những sự cố lớn về sau.

Lời khuyên: Đừng đợi xe có vấn đề mới mang đi sửa, bảo dưỡng chủ động luôn rẻ hơn sửa chữa.

Thay dầu nhớt đúng loại và đúng thời điểm

Dầu nhớt đóng vai trò bôi trơn, làm mát và giảm ma sát cho động cơ. Nếu dầu bị bẩn hoặc quá hạn sử dụng, các chi tiết bên trong sẽ mài mòn nhanh hơn.

Chọn đúng loại dầu phù hợp với động cơ

Thay dầu đúng số km khuyến nghị

Không kéo dài thời gian sử dụng dầu cũ

Lái xe êm ái, tránh tăng tốc đột ngột

Thói quen tăng ga gấp, phanh gấp hoặc chạy tốc độ cao liên tục khiến động cơ, phanh và lốp nhanh xuống cấp.

Lời khuyên:

Tăng tốc từ từ

Giữ tốc độ ổn định

Hạn chế phanh gấp không cần thiết

Không chở quá tải

Việc chở nặng vượt mức cho phép khiến động cơ phải hoạt động quá công suất, đồng thời làm hư hại hệ thống treo, phanh và lốp.

Luôn tuân thủ tải trọng nhà sản xuất khuyến cáo để bảo vệ toàn bộ hệ thống xe.

Giữ áp suất lốp đúng chuẩn

Lốp non hơi hoặc quá căng đều làm xe hao mòn nhanh hơn và giảm độ an toàn.

Lốp non hơi → Tăng ma sát, tốn xăng, nhanh mòn lốp

Lốp quá căng → Giảm độ bám đường, dễ nổ lốp

Lời khuyên: Nên kiểm tra áp suất lốp ít nhất 1–2 lần mỗi tháng.

Đậu xe đúng nơi, tránh nắng mưa trực tiếp

Việc để xe ngoài trời lâu ngày khiến sơn phai màu, nhựa giòn, cao su nhanh lão hóa và kim loại dễ gỉ.

Lời khuyên:

Đậu xe trong nhà, bóng râm hoặc bãi có mái che

Sử dụng bạt phủ xe khi cần thiết

Hãy đậu xe trong nhà, bãi có mái che hoặc dùng bạt phủ xe để bảo vệ tốt hơn

Vệ sinh xe thường xuyên

Bụi bẩn, bùn đất, hóa chất và nước mưa có thể gây gỉ sét, ăn mòn kim loại và làm hư hỏng bề mặt xe.

Lời khuyên:

Rửa xe định kỳ

Lau khô sau khi đi mưa hoặc rửa xe

Bảo dưỡng các chi tiết kim loại để chống gỉ

Khởi động và chạy xe ngay ở tốc độ cao khi động cơ còn lạnh khiến các chi tiết chưa được bôi trơn đầy đủ, dễ gây mài mòn.

Giải pháp:

Nổ máy 30–60 giây trước khi chạy

Chạy nhẹ nhàng trong vài phút đầu