Khi những chiếc xe không còn là 'thùng tôn' 11/03/2026 17:23

(PLO)-Xe "nồi đồng cối đá" được thiết kế để sống sót sau va chạm nhưng giờ đây đã được định nghĩa theo kiểu khác.

Hãng xe Volvo, thương hiệu đã thay đổi cả thế giới bằng việc phát minh ra dây đai an toàn, đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử mới.

Suốt 99 năm qua, nhắc đến Volvo là nhắc đến những chiếc xe "nồi đồng cối đá" được thiết kế để sống sót sau va chạm. Nhưng giờ đây, định nghĩa về sự an toàn đang được hãng xe Thụy Điển viết lại hoàn toàn thông qua phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Alwin Bakkenes, Trưởng bộ phận kỹ thuật phần mềm của Volvo, thừa nhận rằng cách phát triển xe truyền thống tuy bền bỉ nhưng quá chậm chạp.

Trước đây, để nghiên cứu một cấu trúc khung xe mới giúp chống lật, các kỹ sư phải mất hơn nửa thập kỷ.

Ngay cả khi có phần mềm hỗ trợ, quy trình cũ vẫn đòi hỏi lập trình viên phải viết code, nạp vào xe thật và chạy thử hàng tháng trời để chờ đợi một tình huống giả định xảy ra.

Ngày nay, kỷ nguyên của xe định nghĩa bằng phần mềm đã thay đổi tất cả. Nhờ làm chủ công nghệ phần mềm nội bộ, Volvo không còn phải chờ đợi.

"Chúng tôi có thể đưa lập trình mới lên xe chỉ trong vài tuần, và nếu phục vụ mục đích nghiên cứu, chúng tôi thực hiện xong chỉ trong vòng 1 ngày", ông Bakkenes khẳng định.

Thay vì đem xe thật ra đường thử, các kỹ sư của Volvo giờ đây sử dụng hệ thống mô phỏng (Hardware-in-loop).

Đây là những môi trường ảo cực kỳ chi tiết, nơi phần mềm mới phải đối mặt với hàng triệu tình huống giao thông nguy hiểm được giả lập dựa trên kho dữ liệu tai nạn khổng lồ mà hãng thu thập suốt 10 năm qua.

Hệ thống sẽ liên tục thay đổi, thử nghiệm và xác nhận. Nếu một dòng lập trình gây ra lỗi ở bất kỳ khâu nào, AI sẽ phát hiện ngay lập tức để kỹ sư điều chỉnh và khởi động lại quy trình trong tích tắc.

Chu kỳ lặp lại càng nhanh, các bước cải tiến càng nhỏ và chính xác, giúp chất lượng sản phẩm được kiểm soát tối ưu theo thời gian.

Dù AI đóng vai trò chủ chốt, Volvo nhấn mạnh rằng các chuyên gia vẫn là người trực tiếp kiểm soát mọi hàng rào an toàn cuối cùng.